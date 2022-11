Közleményében azt írja, olyan intézkedéseket vezetnek be a gondozási központban, a bölcsődében és az óvodákban, amelyeket az ellátott gyerekek és idősek nem fognak megérezni, de, amelyekkel mégis energiát takarítanak meg és csökkentik a kiadásokat. Így a bölcsődében és az óvodákban reggel fél 6 és délután 4 óra között 21 Celsius-fok lesz, míg a fennmaradó időben csak 18 Celsius-fok. Ugyanakkor energiatakarékos izzók használatát részesítik előnyben és csak a szükséges mértékben használják a világítótesteket. A bölcsőde és az óvodák téli szünetét az iskoláéhoz igazítják, így 2022. december 21.–2023. január 08. között zárva lesz.

A gondozási központban a lehetőségekhez mérten takarékosan világítanak. A rosszul záródó ablakokat kicserélték, illetve szigetelték. A fűtőtestek mögé pedig a hőtükröket helyeztek el – olvasható a közleményben, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy a két ünnep között szünetel a nappali ellátás a gondozási központban.

A művelődési központban korlátozott fűtési időszakot vezetnek be, ami azt jelenti, hogy csak minden második napon fűtenek, közben temperáló fűtés megy az intézményben. A teremhasználati díjakat pedig megemelik.

A községi könyvtárban a heti nyitvatartást tömbösítik, ami azt jelenti, hogy vasárnap, hétfőn és kedden zárva lesz. Szerdán 9 és 17 óra között, csütörtökön 9–16 óra között, pénteken pedig 9 és 16 óra között, illetve minden második szombaton fél 9-fél 12-ig lesz nyitva. Döntés született arról is, hogy a könyvtárban a világítótesteket LED lámpákra cserélik és csak a szükséges mértékben használják azokat. A fűtés 19-20 Celsius-fokos szinten marad, de a könyvtár helyiséget korlátozottan használják, amit lehet lezárnak.

A polgármesteri hivatalban a fűtési időszakban a fűtő-hűtő klímák használatát szüneteltetik, mint ahogy a folyosói világítást is. Az irodákban 21 fokos hőmérsékletet állítanak be hétköznap, hétvégén temperáló fűtés alkalmaznak. A hivatalban 4 napos jelenléti és 1 napos online munkarendet vezetnek be, az ügyfélfogadási rendet ehhez igazítva alakították át. Mindezek mellett az irodaszerekkel is fokozottan takarékoskodnak. Ugyanakkor a megüresedett státuszokat nem töltik fel.

A gyermekélelmezést ellátó Laki-Konyha Kft. áram és gázfogyasztás megemelkedett díját a szülőknek nem kell kifizetniük.

Ugyanakkor a covid-helyzet miatt két éve változatlan községi étkezési díjakat megemelték. A sütéshez-főzéshez szükséges alapanyagok – tejtermékek, pékáruk, húsok, tésztafélék, zöldség-gyümölcs – beszerzési ára ugyanis két év alatt 51-199 százalék között emelkedett. A megemelkedett alapanyagdíjak mintegy felét átvállalta az önkormányzat a szülőktől, de még így is a gyermekétkeztetésben 35 százalékos térítési díjemelést vezettek be.

Mindezek mellett további általános intézkedéseket is bevezetnek. Így a közvilágításhoz kapcsolódó karácsonyi díszkivilágítás elmarad. A parkokban a fákon lévő díszkivilágítást azonban megtartják, hiszen azok lakossági felajánlásból valósultak meg. A középületek külső világításait kikapcsolják. Minden intézményben, a használaton kívüli elektromos és elektronikus eszközöket kikapcsolják – részletezte közleményében a polgármester.