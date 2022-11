Különösen nagy volt az érdeklődés az egészségügyi szűrővizsgálatok (vércukor-, vérnyomás-, testösszetétel mérés) iránt, hiszen néhány perces sorban állás után ingyenesen kaptak visszajelzést ezekről az értékekről. Végeztek stresszállapot felmérést is és az értékek tükrében tanácsokat kaphattak az érdeklődők a nehéz élethelyzetetek keltette stressz leküzdésére.

– Csupán egy-két olyan esetet találtak a kollégák, akiknél vagy a vérnyomás vagy a cukorérték mutatott magasabbat az elvártnál. Őket a háziorvosukhoz irányították – mondta kérdésünkre Pálfi Mária főszervező.

Több mint harminc állomáson fogadták az érdeklődőket. Egyebek között hangtálakkal tartott harmonizáló koncerten lehetett részt venni több alkalommal a délelőtt folyamán, de reflexológus, mozgásterapeuta is megtalálható volt a programon.

A várakozók időközben kipróbálhatták a Bemer-terápiát és az Acess Bars kezelést is. Türelmesen álltak sorba a láb- és lazító hátmasszázsért is. A vizsgálatok mellett egészséges ételeket és gyógyteákat, illetve reform cukrászsüteményeket ízlelhettek a jelenlévők.

Aki türelmes volt, a lábmasszázst is kipróbálhatta

Forrás: Rab Rita

– A programot a Bácskai Művelődési Központ szervezte, de a Baja Városért és Egészségéért Közalapítvány és a Bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztési Irodája is támogatta – tette hozzá Pálfi Mária. Mint azt lapunknak elmondta, a résztvevők ezúttal is igen pozitívan értékelték a rendezvényt.

– Találkoztam olyan fiatal családdal is, akik a piciket hozták el a mozgásfejlesztő pályára és közben ők is részt vettek egy-egy programelemen. Kiemelném, hogy ezúttal már másodízben készültünk a gyerekeknek szóló külön programokkal, így a mozgáspályával. Öröm volt látni az apróságokat, amint a mozgásfejlesztő pályát kipróbálták. Bár a hosszú évek óta népszerű programunknak megvannak az állandó elemei, de minden alkalommal tudunk újat is mutatni, mindig lehet fejlődni. Reméljük, ezúttal is sikerült kicsit megújulni – tette hozzá Pálfi Mária.