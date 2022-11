A születésnaposokat Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, Dudásné Szécsény Erika, a klub következő vezetője, Szabó Istvánné, a nyugdíjas szövetség irodavezetője és Lévai Mária köszöntötte.

– Ünnepeket, ünnepnapokat éltetni csodás szokás, de a mindennapokban megtalálni az ünnepi pillanatokat még nagyobb kihívás. Ehhez gratulálok a pedagógus nyugdíjasok közösségének, mert úgy értesültem, hogy önöknek ez is sikerült. Életigenlés, aktivitás, lendület, jó szándék, nagyon fontos ez az üzenet, amit önök közvetítenek – méltatta a klub közösségépítő szerepét Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, majd emléklappal ajándékozta meg az ünnepelteket, a 80 éves dr. Bodonhelyi Sándornét és Erdős Rozáliát, a 85 éves Hegedűs Sándornét, illetve Leviczky Józsefnét, a 90. születésnapját ünneplő Szécsény Ferencné, valamint Szigeti Péternét.

Kormányosné Makai Eszter, a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége elnöke jókívánságait Szabó Istvánné irodavezető tolmácsolta.

– Klubunk 1974-ben alakult dr. Migléczi Béláné vezetésévével, a stafétát 2007-ben vettem át tőle. Tevékenységünk sokrétű, a kultúrától az ismeretterjesztő előadásoktól kezdve a hazai és a külföldi kirándulásokig bezárólag. Jártunk többek között Ausztriában, Németországban, Erdélyben, Horvátországban, Csehszlovákiában is. A koronavírus járvány idején ugyan kevesebbet találkoztunk, de most már újra zavartalanul zajlanak programjaink. Legutóbb a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összegből a fővárosi operaházba is ellátogathattunk. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészségmegőrzésre, rendszeresen tartunk torna- és jógaórákat, illetve részt veszünk a kecskeméti nyugdíjas szövetség sportprogramjain is. Klubunk népszerűségét mutatja, hogy jelenleg több mint nyolcvan tagot számlálunk – foglalta össze a kecskeméti Nyugdíjas Pedagógusok Klubjának tevékenységét Leviczky Józsefné.

A kerek évfordulós klubtagok köszöntése ugyancsak Leviczky Józsefné nevéhez fűződik, aki idén maga is az ünnepeltek közé tartozott.