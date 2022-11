A Bajai Szakképzési Centrum (BSZC) Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium dísztermében tartotta soron következő szakképzési konferenciáját a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) Bács-Kiskun Megyei tagozata. A szerda délutáni tanácskozást köszöntő Virág Tibor, a bajai központ kancellárja elmondta: úgy érzi, hogy jó szövetségesre leltek a Nemzeti Pedagógus Karban, amelynek megyei vezetőjét ismét Kalocsa adja, Arnold Adrienn személyében.

Kalocsai technikumban tartott konferenciát a Nemzeti Pedagógus Kar megyei tagozata.

Fotós: Gábor János

A meghívott előadók összesen hat témakörben értékelték a magyar szakképzés helyzetét. Dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke „Szakképzésben a jövő” címmel a 2021/22-es tanév tapasztalatairól és az új tanév legfontosabb mérföldköveiről, míg Valterné Pataki Gabriella, a BSZC főigazgatója a rugalmas tanulási utakról beszélt.

Mikrofonhoz lépett még Asztalos Zoltán, az Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) szakképzési tagozatának elnöke is, aki ezúttal az agrárszakképzés intézményrendszerének főbb jellemzőit ismertette. Utána partnerszervezetük, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója, Ördög Nóra mutatta be a duális partneri együttműködéseket, vagyis azt, hogy a középiskolásoknak milyen, fizetett gyakorlati munkalehetőségeik vannak a magáncégeknél, végül pedig Vezdán Csaba, az NPK rendészet-közszolgálat munkacsoportjának vezetője mutatta be a belügyi rendészeti ismeretek – rendészeti szervek és alapfeladatok tantárgy megújult munkafüzeteit.