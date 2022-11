– A költő az apjának tett ígérete szerint 1841 őszén újra pápai diák lett. A sikeres tanév végén, az 1842-es iskolai szünetben rokona és diáktársa, Orlai Petrics Soma társaságában látogatott el szüleihez Dunavecsére. Ekkor született meg a Hazámban című költeménye, ami hamarosan nyomtatásban is megjelent, alatta először szerepelt a Petőfi név. Városi legenda szerint a költő baráti viszonyban volt egy Pető nevű helyi asztalosmesterrel, aki több alkalommal is arra noszogatta az ifjú Petrovics Sándort, hogy magyarosítsa a nevét, legyen eztán Petőfi. Ennek apropóján született meg a „Kapanyéli Gereblye Richárd, avagy zenés barangolás Pönögei Kis Pál nyomában” című előadás, amivel hagyományt kívánunk teremteni – fogalmazott Vörös Sándor polgármester.

A rendezvényen elsősorban Petőfi Sándor megzenésített versei hangzottak el, helyi előadók tolmácsolásában, folk-rock stílusban, amit a táncosok produkciója színesített.

– A „Helyi Petőfi” rendezvénysorozat létrehozása a Petőfi-emlékév egyik fontos alappillére Dunavecsén. A településünkön működő kulturális csoportok és helyi előadók a költőhöz, illetve a reformkorhoz kapcsolódó előadásokat szerveznek, szemszögükből, érdeklődési körüknek megfelelően mutatva be a kort és az irodalomtörténeti emlékeket. Olyan vendégelőadókat is szeretnénk meghívni, akik átfogó képet és benyomást adnak nemcsak a versekről, hanem Petőfi emberi oldaláról, az utókorra gyakorolt hatásáról is. Célunk, hogy a programok ne csak egy szűk rétegnek szóljanak, hanem közérthetőek legyenek – tette hozzá a polgármester.

A soron következő nagy rendezvényre jövő év márciusában kerül sor. Ekkor mutatják be a helyi színjátszók Szamosközi István Kis lak áll a nagy Duna mentében című művét. A darab 1947-es premierje a második világháború utáni rövidre szabott demokratikus időszaknak emlékezetes kulturális eseménye volt Dunavecsén. Ötven évre rá, 1997-ben az újraéledő műkedvelő színjátszás amatőr szereplői álmodták újra a segédlelkész művét, az előadáson részt vettek az egykori „színészek” is.