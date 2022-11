Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Futballcsapat

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus újabb régi focis képpel hívja nosztalgiára olvasóinkat. Az 1999-es felvételen a Kecel Futball Club serdülő futballcsapata látható. Felső sorban balról: Haszilló Tamás tanár, edző, Szvetnyik Bence, Hugyecz Tamás, Pongrácz Gábor, Györgye Zalán, Császár Zsolt, Gébl Norbert, Závodszki Dániel, Havasi István, Udvarhelyi István technikai vezető. Guggolnak: Csesztregi Zoltán, Virág Zoltán, Morvai Tamás, Pongrácz Dániel, Sörfőző Tamás, Kozma László, Prucser Zsolt. Fekszik: Csonka András.

Családi album

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona nagyon szeret nosztalgiázni a régi családi képekkel. Ez a felvétel 1955 körül készült az Attila utcában, az orgonák előtt. Olvasónk számára sokat jelentenek a régi fényképek, örömmel idézi fel a boldog emlékeket.

Térkép

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné Csóti Katalin 1977-be hívná időutazásra a nosztalgiázókat. Olvasónk nagyon szeretett kirándulni, ez a fénykép a Bükkben készült róluk térképolvasás közben.

Házassági évforduló

Tiszaalpárról Martus Pál drága feleségének, Irénkének szeretne kedveskedni esküvői képükkel. November 23-án lesz az 54. házassági évfordulójuk. Ebből az alkalomból szeretne olvasónk egy kicsit nosztalgiázni, és megosztani mindenkivel örömét, boldogságát. Három gyönyörű lányuk született. Ma már hét unoka és négy dédunoka is a boldog család tagja. Együtt ünneplik meg az 54. évfordulójukat.

Édesanya emlékére

Tiszaalpárról Novák Lajosné Barna Judit édesanyjára emlékezne ezzel az 1940-es évek elején készült fotóval. Barna Sándorné Kecső Judit idén lett volna 100 éves, sajnos 11 éve elhunyt. A kép róla készült fiatal korában. Olvasónk szeretett emlékét ma is a szívében őrzi.

Vaslakodalom

Ladánybenéről Koller Dávid nagyszüleit szeretné meglepni esküvői fényképükkel. Ladánybenén Koller József és felesége, Koller Józsefné Horváth Borbála 1957. november 23-án házasodott össze. A 65. évforduló, a vaslakodalom alkalmából az egész család kíván nekik további boldog, együtt töltött, szeretetteljes éveket. A vaslakodalom a vasakaratot szimbolizálja, ami a házasság mélypontján és csúcsán is boldogságban átjuttatja a házaspárt.

Iskolás évek

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke ismét egy régi, 1962-es fotóval idézné meg középiskolás éveit. Az óbudai Bláthy technikum villamos szakán tanult. Bolondballagást örökített meg a fénykép.