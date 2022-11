Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Édesapa emlékére

Izsákról Sinkóné Izsák Ildikó jóvoltából mutatjuk be ezt a régi felvételt, mellyel testvéreivel és családjukkal közösen emlékeznének meg a most elhunyt édesapjukról, Izsák Istvánról. A szülők, Izsák István és Frittman Etelka 1962. november 17-én kötött házasságot, most lett volna a 60. házassági évfordulójuk. A fénykép 1962 nyarán készült Izsákon, a Hunyadi utcában lakó nagyszülőknél. Bal szélén az apai nagyszülők, Izsák Sándor és Molnár Erzsébet áll, mellettük Rendek Mihály és Izsák Mária. A jobb szélén a Kiskunmajsa környékén élő anyai nagyszülők, Frittman László és Mészáros Julianna, mellettük a jubiláló házaspár, Izsák István és Frittman Etelka látható. Három gyermekük, párjaik és hét unokájuk hálásak minden pillanatért, amit együtt tölthettek, emlékét örökre a szívükben őrzik.

Olvasói fotó

Úton a búcsúba

Kecskemétről Márkli Jánosné Lehoczki Ilona egy családi fotóval nosztalgiázna. Orgoványon nőtt fel. Az 1960-as években készült fotó a szüleiről készült amint a díszes fogattal a búcsúba indultak. Az édesapa, Lehoczki Imre és felesége, a kisfiukkal és egy rokongyermekkel kocsikáztak be az ünnepre.

Olvasói fotó

Kirándulás

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné 1971 nyarát idézné meg ezzel a számára kedves fotóval. Szerettek és sokat is kirándultak akkoriban. Ez a fotó egy baráti kiránduláson készült a Zemplénben, reggelizés közben.

Olvasói fotó

Iskolás évek

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke újabb fotóval elevenítené fel a régi szép iskolás emlékeit. Az óbudai Bláthy technikum villamos szakán tanult. Ez a fotó 1962-ben az érettségi előtt örökítette meg a diákokat. Osztályfőnökük Tényi Sándorné volt, igazgatójuk pedig Olvasónk „druszája”, Kovács István.

Olvasói fotó

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 80 év távlatába repíti vissza Olvasóinkat. A kecskeméti alakulatok is részt vettek 1941 áprilisában a délvidéki területek visszacsatolási hadműveleteiben. A képen középen Platthy Pál vezérőrnagy, a Magyar Királyi 13. kecskeméti gyalogdandár parancsnoka látható, aki éppen szemlét tartott a Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred egyik tábori mozgókonyhájánál.

Olvasói fotó

Régi idők

Kecskemétről Berenténé Bosnyák Fanni nagypapája számára szeretné felidézni a régi szép időket. A felvétel a vérbeli lovasembert, Héjjas Józsefet örökítette meg 1982 őszén, gabonavetés közben. A ma már 71 éves nagypapa a szántóföldön lóval, egy negyvenéves vetőgéppel dolgozott. Unokája bízik benne, öröm lesz számára látni az újságban e régi kedves fotót.