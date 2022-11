Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Kisiskolások

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus újabb régi iskolás képpel hívja nosztalgiára olvasóinkat. Az 1972/73-as tanév végén a keceli Arany János Általános Iskola harmadikos kisdiákjai láthatók a fotón osztályfőnökükkel, Csendes Jenőné Udvarhelyi Terézzel. Sajnos a tanítónő már nem él, de szeretettel gondolnak ma is rá.

Olvasói fotó

Iskolás évek

Kecskemétről Kovács István József 1962-es fotójával saját középiskolás éveit idézné meg. Az óbudai Bláthy technikum villamos szakán tanult. Egy iskolai rendezvényen vegyvédelmis bemutatót láthattak diáktársaival. Ennek egy vidám pillanatát eleveníti fel e fénykép. Olvasónk (jobbról) kölcsönadta a sapkáját a vegyvédelmis szakembernek.

Olvasói fotó

Küldöttség

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1952 őszén készült. A csehszlovák katonai küldöttség Li-2 teve típusú szállítógépe landolt a kecskeméti repülőtéren. A képen balról a kecskeméti parancsnokság, középen és jobbról pedig a csehszlovák küldöttség tagjai sorakoznak a gép előtt.

Olvasói fotó

Nagypapa

Kecskemétről Berenténé Bosnyák Fanni nagypapájának kedvezne egy újabb régi felvétellel. Héjjas József egy vérbeli lovas ember. Ez a fénykép 1982 őszén örökítette meg azt a pillanatot, amint a szántóföldön lovas vetőgéppel veti a gabonát.

Olvasói fotó

Öregdiákok

Kerekegyházáról Baksáné Szabó Éva évfolyamtársai régi tablóképét is megosztaná a nosztalgiát kedvelőkkel. 1971-ben végeztek a kerekegyházi általános iskolában. A közelmúltban tartották meg az 50+1 éves évfolyam-találkozójukat, ahol egykori tanáraik közül köszönthették Szabó Elemérné Adélka nénit és Batka Marika nénit. Az elmúlt fél évszázadban többször is összejöttek nosztalgiázni, ahogyan tették most is. A régi szép iskolás emlékek felidézése mellett megemlékeztek azokról is, akik már nem lehetnek velük.

Olvasói fotó

Édesapa emléke

Kecskemétről Márkli Jánosné Lehoczki Ilona édesapjára, Lehoczki Imrére emlékezne ezzel a régi felvétellel, mely katonakorában örökítette meg. Huszárként szolgált, a díszmenetben is többször részt vett. Emlékét örökre a szívében őrzi.