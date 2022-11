Nagypapa Kecskemétről Berenténé Bosnyák Fanni nagypapáját szeretné meglepni e fotóval. Héjjas József egy vérbeli lovasember, immáron 71 éves. Ez a fénykép 1982 őszén készült róla, amint a szántóföldön lovas vetőgéppel veti a gabonát. A vetőgép több mint 40 éves volt.

50 év Kecskemétről Varga Lászlóné Gubányi Magdi egy 50 éves emlékét osztaná meg. Mint írja: a Petőfi Népe 1972. november 18-i számában írtak arról, amikor a Kecskeméti TE női kézilabda szakosztályának nagy álma vált valóra. Osztályozót játszottak, sikerrel, és a KTE női kézilabdacsapata Kecskeméten elsőként bejutott az NB II.-be. Az évforduló azért is kedves számukra, mivel edzőjük, Győrfi Pál idén ünnepelte 85. életévét, ma is jó erőben, egészségben tölti mindennapjait. A csapat azóta is rendszeresen találkozik. Számukra a csapat és a kézilabdasport egyet jelentett a kitartással, küzdeni tudással és az egymás iránti feltétlen elfogadással, bizalommal, barátsággal. A fotót Tóth Sándor, a lap fotósa készítette, aki nagyon sok meccset fotózott végig Banczik úrral együtt. Álló sor: Márki Vera, Szakolczai Teri, Tóth Kati, Győrfi Pali edző, Rácz Kati, Guth Mari, Kovács Erzsi. Guggoló sor: Szabó Márti, Rajnoha Árpádné Szöszi, Szűcs Kati, Szabó Andrásné Márti és Gubányi Magdi.

Cserediákok Kiskunmajsáról Rácz Andrásné egy 1968-as élményére emlékezne. Az NDK-ban, egy Lipcse melletti faluban járt cserediákként. A felvételen a német és magyar fiatalok láthatók reggeli közben.

Disznóvágás Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár az 1950-es években Ágasegyházán egy disznóvágás alkalmával készült képpel idézné meg a múltat. Akkoriban a rokonok és a szomszédok kalákában végeztek sok mindent. A képen Duráncsik István és Agárdi Imre bácsi éppen a rokonoknak vágtak disznót.

Születésnap Kecskemétről Hábencziusné Bálint Zsuzsanna a ménteleki iskolából egykori osztálytársaival együtt régi tanárnőjüket, Csókás Sándornét szeretnék felköszönteni, aki november 1-jén ünnepelte 90. születésnapját. Sokan vannak, akik nagy tisztelettel szeretik a mai napig őt. Különleges, kivételes és rendkívüli jellem. Bíznak benne, hogy még sok boldog év vár rá családja körében. Egy idézetet is megosztott: „A nagy szavak nem érnek semmit; Elszállnak mint az őszi szél; de a szeretet, ha tiszta szívből fakad; Elkíséri az embert amíg él.”

Ludastói iskola Kecskemétről Fodor Sándorné helvéciai, Ludastói iskolásként egykori tanárnőjük fotójával nosztalgiázna. A fotó az ötvenes években készült Szűcsné Márki Ibolya tanítónőről. Olvasónk ma napig tartja a kapcsolatot a tanítónővel.