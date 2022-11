Kiemelte: most, amikor már ennyire drága és bizonytalan is, hogy jön, vagy nem jön a gáz, felértékelődik minden olyan energiaforrás, ami kiválthatja az Oroszországtól való egyoldalú függőséget. Felértékeli a paksi beruházást, a geotermikus, a szél- és napenergiát, de akár a szénbányászat újbóli beindítása is szóba jöhet – jegyezte meg.

A területfejlesztésért felelős miniszter szerint fontos, hogy elinduljon egy olyan koncepcionális munka, amelynek keretében feltérképezik az energiaforrásokat, megjelölik a felelhető helyeket, és hogy milyen befektetések szükségesek ahhoz, hogy ki tudják termelni. Véleménye szerint ebben fontos szerepe lehet az uniós források oldaláról érkező operatív programoknak, a kohéziós és újjáépítési pénzeknek.

– Már csak azért is, mert a magyar gazdaság az elkövetkezendő évtizedekben, ha megvalósulnak azok a beruházások, amelyekre már szerződések vannak, akkor a sokszorosát fogja az energiának fogyasztani, mint amit most. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években hihetetlenül fel kell fejlesztenünk az energiahálózatunkat ahhoz, hogy az ide beköltöző gyárak és egyéb más befektetések is itt tudjanak működni és a magyar gazdaságot lendületben tudják tartani. Ha sikerül ezt végrehajtanunk, akkor Magyarország ebben a technológiaváltásban a világ élvonalához tartozhat majd – fejtette ki a miniszter.

Navracsics Tibor kérdésre válaszolva az orosz-ukrán háború kapcsán egyértelműen az orosz felet tette felelőssé, visszautasította ugyanakkor, hogy Magyarország béke iránt tett erőfeszítéseit bárki is oroszbarátsággal vádolja. Az európai uniós szankciókról szólva elmondta, hogy egyelőre Európára, és benne Magyarországra nézve nagyobb károkat okozott, mint Oroszország számára. A jelenlegi szankciós politika miatt a megugró energiaárakat és az abból következő inflációt az uniós országok, köztük Magyarország polgárai fizetik meg, ami elfogadhatatlan – tette hozzá.