A fehértói tórendszer körüli nádvágás megkezdődött az elmúlt hétvégén, mintegy hétszáz méter hossza sikerült a Kunfehértói Horgászegyesület önkénteseinek társadalmi kézi erővel, motoros kaszával levágni a nádat – mondta el Monda Tamás, a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője, tógazda. – Fontos, hogy az öreg nád nagy részét le tudjuk vágni, nemcsak a tó szempontjából, hanem azért is, hogy átlátható legyen a terület, ami megakadályozza a szemetelést, valamint a horgász ellenőrök munkáját is jelentősen segíti, hogy távolabbról is belátják a tavat.

A láthatóságot segítik a pályázati forrásból 2 millió forintért vásárolt napelemes lámpatestek is, amelyekből 19 darabot már felszereltek és további hat lámpatestet a jövő héten helyeznek fel, amelyet a Fehértó Non-Profit Kft. 900 ezer forintért vásárolt, kiegészítve a pályázati forrást.

Levágták a nádat.

Fotós: Pozsgai Ákos

Monda Tamás elmondta, hogy pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezeteket támogató alapjához mintegy 3 millió forintra, amiből a fürdőtó gátját a szomszédos horgásztavak gátjával összekötő gyalogos fahidat szeretnének építeni, hogy a horgászok és a turisták rövidebb úton elérjék a tórendszer távolabbi pontjait is. Közölte azt is, hogy a horgászok számára mostantól tizenegy szombaton keresztül társadalmi munkát biztosítanak, hogy a még lábon álló nádat levágják, valamint tovább szépítsék a tavak környezetét.