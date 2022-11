Az ellátás felfüggesztésének híre először múlt pénteken merült fel, amikor az anyaintézmény a közösségi oldalára is kiírta: 2022. november 14-től legalább 2023. január 31-ig szünetelni fog az osztály működése, és az ellátást a bajai, illetve a megyei kórház veszi át. Az ügy hamar közfelháborodást keltett, Font Sándor országgyűlési képviselő videóüzenetet is közzétett, amiben jelezte: hónapok egyeztetési folyamata látszik a bejelentés mögött, mégsem született megoldás. Mivel sajátjának tekinti a kormány családközpontú politikáját, követeli a kórház vezetésétől az ellátás visszaállítását, hogy az összes vágyott gyermek megszülethessen.

Dr. Filvig Géza polgármester a keddi rendkívüli ülést azzal nyitotta, hogy az önkormányzat nyitott a probléma megoldására, mert szeretnék, ha az egészségügyi biztonságérzet továbbra is fennmaradna. Megemlítette, hogy a város a 2020-21-es évben havi kétszázezer forintos összeggel támogatta a gyermekosztály működését. Ez idén ugyan nem folytatódott, de a város hajlandó ezt is visszaállítani, ha szükséges.

Dr. Gondos Miklós az ülésen elmondta az osztályvezető orvos és az egyik gyermekorvos még augusztus 31-i hatállyal távozott. Előzetesen tárgyalt a megye más kórházaival, hogy próbáljon átmeneti megoldást találni.

Bajai és a kecskeméti szakemberekkel dűlőre jutva heti váltásban biztosítottak nappali ellátást a kalocsai osztályon (az éjszakai ügyelet ez idő alatt sem volt kérdéses), de a szakemberek bejelentették, hogy nem bírják tovább a fokozott terhelést, így legfeljebb december 1-ig tudják vállalni a munkát.

A képen balról: Simon Zoltán kalocsai alpolgármester, dr. Gondos Miklós megyei kórházigazgató, dr. Filvig Géza polgármester és dr. Kiss Csaba jegyző a testületi ülésen.

Fotós: Gábor János

A főigazgató leszögezte: november 14-ig egyetlen napra sem volt szakember nélkül az osztály – jelenleg is van, aki dolgozzon –, ám nem vállalhatták a kiesés kockáztatást, hiszen az betegveszélyeztetést jelentett volna. Leszögezte, hogy a gyermekorvosok a következő két hétben is érkezni fognak Kecskemétről, de a jövő hónaptól tartós megoldást kell találni. Ez alig egy órával a testületi ülés előtt meg is történt.

Dr. Gondos Miklós bejelentette, hogy a megyei kórház egyezségre jutott egy fiatal orvossal, aki vállalta, hogy három gyermekével együtt Kalocsára költözik (itt az önkormányzat biztosít neki lakhatást), és december 1-jével megkezdi a munkát a Szent Kereszt Kórház Gyermekosztályán. Az ő érkezésével garantált a további működés, de egy ember még nem váltja meg a világot: mindenképpen folytatják a toborzást, hogy további szakembereket szerezzenek Kalocsára, hiszen csak így maradhat biztos az osztály működése – hangsúlyozta.