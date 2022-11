Both Gabi meseíró megnyitójában köszönetet mondott az alkotónak és a szervezőknek, hogy létre jöhetett ez a rendezvény. „A lényeget mostanában kezdjük elfelejteni, pedig az apróságokon múlnak a legnagyobb dolgok.” – hangzott el a mondat a megnyitóbeszédben, ami a lényegét határozza meg a kiállításnak. A megtekinthető miniatűr állatkák, terek, szobák, házak arra is felhívják a figyelmet, hogy minden szerethető ebben a világban, még a legapróbb dolgok is. Szoboszlai Eszter a munkáiban megkérdőjelezi a méretek fontosságát, és előtérbe helyezi a részletek jelentőségét. Egy olyan világot tár elénk, amik valóban rávilágítanak arra, hogy az igazán fontos dolgok, legtöbbször nagyon parányiak.

A megnyitón a zenés hangulatot Pongrácz Márta és Harmatos Zoltán biztosította a vendégeknek.

A kiállítás megtekinthető a Kápolna Galériában november 18-ig, hétköznapokon 13- 17 óráig.