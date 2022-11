Joó Mihály, a Solti Szőlőhegyért Egyesület elnökségi tagja a rendezvény kapcsán elmondta, egyesületük két és fél évvel ezelőtt alakult meg, a solti Szőlőhegy, a borkultúra népszerűsítése, és nem utolsó sorban a helyi borospincék megmentése érdekében.

– Akkor döntöttünk arról, hogy két, a borkultúrával összefüggő rendezvényt is létrehozunk. Így jött létre a tavaszi Szent György-napi borkóstoló, ősszel pedig ez a Szent Márton napjához kötődő újborkóstoló. Rendezvényeink programját szeretnénk gazdagítani, így a mai programba belevettük a töltöttkáposzta-főző versenyt, amelyhez húst is adtunk a benevezett tizenegy csapatnak. Mellette a borkorcsolya versenyt is meghirdettük, amelyre tizenöt nevezés érkezett – mondta Joó Mihály.

A rendezvény a töltöttkáposzta-főző versennyel indult. A nap fontos eseménye volt az újborszentelés, amelyet Wass Huba esperes celebrált, aki maga is a szervező egyesület tagja. Az ünnepélyes alkalomra sokan hozták el boraikat.

Joó Mihály elmondta, hogy a nap támogatóijegy-bevételét az eddigiekhez hasonlóan a Szőlőhegy fejlesztésére fordítják. Tovább folytatják a szemetesek kihelyezését, hirdetőtáblák elhelyezését, és a már létrehozott tanösvény fejlesztését, amelyen könnyen bejárhatóak bárki számára eltévedés nélkül a solti Szőlőhegy zegzugos, kanyargós útjai.

A töltöttkáposzta-főző versenyt a Szárma a számba csapata nyerte, a második a Kalóztanács, harmadik a Horgászbarátok csapata lett. Különdíjat kapott a Soltbau csapata. A borkorcsolyák közül a kelt kiflik vitték el a pálmát. A szakértő zsűri a legjobbnak Molnár István köménymagos, másodiknak Suhajda Gyuláné kolbászdarabokkal töltött, harmadiknak Madaras Eszter tejfölös, sajtkrémes kiflijét emelte ki. Különdíjat kapott Iványiné Nyéki Veronika, aki májpástétommal és fürjtojással töltött omlós tésztát sütött.

A rendezvényen zenés műsorok is szórakoztatták a közönséget. Fellépett a solti Teleki Néptáncműhely, sztárvendégként Magyar Rózsa. Az újborkóstoló nap Magyar József alkalomhoz illő zenéjével zárult.