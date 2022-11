Mint írja, néhány héttel ezelőtt arról döntött, hogy ebben az évben takarékossági okokból nem fogják ünnepi fényekbe öltöztetni a várost. De mivel a félegyháziak ragaszkodnak ehhez a szép szokáshoz, azt kérték a polgármestertől, hogy változtassa meg a döntését. Így fogalmaz erről a városvezető: bevallom őszintén, ez számomra is egy nagyon fájó döntés volt, hiszen nekem is a karácsony az év legszebb és legfontosabb ünnepe, ami összehozza a családokat és melegséggel tölti el az embereket. És ehhez hozzátartoznak a díszek, a fények is.

Sokan gondolják így. Elmondani nem tudom, mennyien kerestek meg a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban. Mindenki elmondta, hogy megérti a városi takarékossági intézkedéseket, de arra kértek, hogy ennek ellenére se mondjunk le arról, hogy ezt a néhány ünnepi hangulatú estét megteremtsük a félegyháziaknak.

Nagyon fontosak az anyagi dolgok. De a karácsony épp arról szól, hogy tegyük félre a mindennapok gondjait és éljük meg az összetartozás élményét a kidíszített fenyőfa körül, legyen az akár a nappalinkban, akár a város főterén.

Ezért azt a döntést hoztam, hogy a városi fenyőfa mellett feldíszítjük a hivatalt, a hivatal előtti teret, a Petőfi teret és a Béke teret a nagy szökőkútig. Az ünnepi fények esténként néhány órát működnek majd, hétvégén egy kicsit tovább. Nem maradnak el az adventi gyertyagyújtások sem és felállítjuk a Betlehemet is és a gyermekek kedvencét a szarvast a szánkóval – írta közösségi oldalán a városvezető.