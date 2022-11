A Régi idők karácsonya rendezvénysorozatról szerdán tartottak sajtótájékoztatót a szervező Hírös Agóra Kulturális Központban. Az eseményen Barta Dóra ügyvezető igazgató osztott meg részleteket a hangulatosnak ígérkező, régi idők karácsonyát megidéző ünnepi programkavalkádról.

Barta Dóra kifejtette, minden évben más-más tematikával hívják életre a négy hetes karácsonyra hangoló rendezvénysorozatot. Tavaly Fényünnep jegyében zajlott a hangulatos forgatag, mely idén – az energiatakarékosság jegyében – egyébként se megvalósítható. Idén a belső fény keresése a cél, a lelkünk feltöltése. Így esett a választás a régi idők karácsonyi hangulatának megidézésére. Négy héten át mintegy hatvan program segíti, hogy a nosztalgikus érzések által minden rossz ellenére is a forgatagba látogatók örömet találjanak, feltöltödjenek régi kedves emlékekkel.

Az ügyvezető arra biztatott mindenkit, hogy keressen otthon olyan régi ruhadarabot, mely szeretett felmenőitől maradt rájuk örökségként, viseljék a forgatagban, éljék át ezekben a meghitt pillanatokat.

Az adventi forgatagot a megújult városháza előtt állítják fel. A kis házakat is úgy helyezik el, hogy zegzugos térben sétálgathassanak az emberek. Az új miliő is hozzájárulhat az ünnepre hangulódáshoz. Természetesen nem hiányozhatnak majd az óriás angyalkák és a Mikulás sem, aki december 5-én ezúttal is a magasból érkezik. A gyerekeket a négy hét alatt számtalan csoda és meglepetés várja, és az ajándékok sem maradnak el.

Számos program mindig ugyanakkor lesz. Péntekenként 18 órakor megnyílik a Mikulásház, ahol szívhez szóló meséket hallhatnak a kicsik ismert személyek tolmácsolásában, míg 19 órakor ajándékkoncerteket tartanak ünnepi zenével. Szombatonként 14 órakor kézműves foglalkozásokon ünnepi díszek és kiegészítők készülnek, az adventi gyertyákat 17 órakor gyújtják meg meghitt műsor keretében, 18 órakor pedig újra mesék szólnak a Mikulásházban.

A régi időket idézik majd fel a lámpás felvonulások, melyből az első most szombaton lesz 15.45-től. A hangulatos menet a Vasútkertből indul és a főtérig sétál.

A másik felvonulás a kicsiket szólítja meg, december 17-én, szombaton 15.30-tól kecskeméti hercegnők és hóemberek Elza, Anna és Olaf nyomában erednek, a varázslatos menet a Hírös Agórától a városházáig sétál.

A gyerekek a meleg öltözet fölé vehetik fel kedvenc mesefigurájuk maskaráját.

Négy héten át újra jégpálya is színesíti az ott töltött időt, állandó program még a gyerekek nagy kedvence, az Agórafalva, és lesz Múltidéző nagy képeslap is személyes üzenetekkel. Több gyerekkoncert színesíti a kavalkádot, és felelevenítik a karácsonyi népszokásokat, így a regölést és a betlehemezést is.

A sajtótájékoztatón a Harmónia fuvolatrió egy klarinétművésszel kiegészülve játszott ünnepi dallamokat.

Fotós: Sebestyén Hajnalka

Az adventi forgataghoz kapcsolódóan Gyenes Kata fotográfus kiállítása látható, a Hírös Agóra belterében, illetve kültéren egyaránt. A város, ahol élünk című tárlat kapcsán Barta Dóra megjegyezte: Gyenes Kata olyan művész, aki hallja a város hangját. Fotói nem csupán fotók, hiszen egy érzést közvetítenek, történetet mesélnek el. A sajtótájékoztató keretében Gyenes Kata kisfilmen keresztül mutatta be a kiállított fotográfiáit a jelenlévőknek.

December első hétvégéjén rendezik meg a HartPLAcc képző-, és iparművészeti vásárt a Hírös Agórában, mely nem része az adventi forgatagnak, ugyanakkor tökéletesen kiegészíti. A két nap alatt számos érdekes programot kínálnak a vásár mellett, lesznek kreatív workshopok, koncertek, könyvek, ajándékok, jóízű beszélgetések.

A részletes program megtalálható a Hírös Agóra honlapján.