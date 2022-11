Mint azt dr. Gergely László bajai háziorvos hírportálunknak elmondta, túlnyomórészt az idősebb korosztály vélekedik úgy, hogy beadatja az influenza elleni oltást. A háziorvos a koronavírusos betegekkel kapcsolatban elmondta, hogy átlagban heti négy-öt betegnél mutatnak ki Covid-fertőzést a körzetében. Ők sokszor nem is sejtik, hogy koronavírus megbetegedés áll a betegségük háttérben. A jelenleg érvényben levő előírások szerint nem kell karantént elrendelni, ha covidos valaki, de dr. Gergely László minden esetben ajánlja a pácienseinek, hogy legalább egy hétig maradjanak önkéntes karanténban. Vállalják, hogy egy hétre ellátják a betegeket gyógyszerrel, de a régi, szigorú intézkedések már nincsenek érvényben.

Az influenzás megbetegedésekkel kapcsolatban a háziorvos tapasztalatai szerint januárban, illetve februárban várható a nagyobb számú megbetegedés.

– Most még békés csend van a rendelőben. Szerencsére nem indult be egy légúti hullám. Később várható, és remélhetőleg egyre több beteg föl is fogja venni az influenza elleni védőoltást, és talán az is csökkenteni fogja a betegek számát. Elég sok idős betegünk van, több száz oltóanyagot szoktunk rendelni és beadni. A Covid miatt az elmúlt évben kevesebben vették fel az influenza elleni oltóanyagot, de most már egyre több a jelentkező. Telefonon is érdeklődnek, hogy mikortól lehet felvenni. Biztos, hogy nagyobb számban fognak jelentkezni védőoltásra a betegek, mint a koronavírus-járvány idején – mondta dr. Gergely László háziorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint a légúti figyelőszolgálat adatai alapján Bács-Kiskun megyében az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma 100 ezer lakosra vetítve a 42. héten 1762,6 fő volt, a 43. héten pedig 2217,4 fő. Az influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100 ezer lakosra vetítve Bács-Kiskun megyében a 42. héten 71,7, míg a 43. héten 83,6 fő volt. Az idei év 40–43. hete között összesen 54 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol öt főnél Covid-19 fertőzést igazoltak.

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapították, hogy 2022. október 24–30. között az országban 195 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, melyből 13 100 fő esetében az orvosok influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak.

Influenza elleni orrspray gyerekeknek

November elejétől a gyógyszertárakban ismét elérhető a gyerekeknek orron át adható influenza elleni vakcina. A tű nélkül, orron át adható védőoltás, amely élő, gyengített influenzavírust tartalmaz, 24 hónapos kortól 18 éves korig alkalmazható. Az orrspray receptköteles, a készítmény orvosi, egészségügyi felügyelettel adható be.