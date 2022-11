A cégek azért buktak le, mert a NAV kockázatelemzési rendszere ellenőrzésre javasolt egy autókereskedő céget, ugyanis az Online Számla rendszer adatait az áfabevallásokkal összevetve komoly eltérés mutatkozott.

A cég a revízió hatására benyújtotta bevallásait, de tartozásait nem fizette meg. Az ellenőrzés alatt azonban képbe került két másik partnere is, akik szintén nem adtak be bevallásokat. A revizorok kiterjesztették a vizsgálatot, és mivel a három cég együttesen jelentős tartozást halmozott fel, elindult a végrehajtás is. A NAV végül 73 gépjárművet foglalt le, összesen csaknem 390 millió forint értékben.

A gépjárművek egy részét már értékesítették mintegy 100 millió forintért, de a többi lefoglalt jármű értékesítése is folyamatos.