Természetesen a vadak fejlődése a vadgazdálkodást folytató szakemberek hozzáértő munkájának is bizonyítéka, akik napelemes itatókat is felszereltek a területen. Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója is büszkén számolhatott be arról, hogy a terítékre került dámszarvasok között ebben az idényben is akadtak kapitális trófeájú bikák.

Az erdőgazdaságnál az „ékszerdoboz” jelzőt is kiérdemlő vadászterület büszkeségei a dámszarvasok, amelyek balotaszállási-kelebiai populációja méltán került a megyei értéktárba. A mostani idényben tizenegy darab, 5 kilogrammosnál nagyobb dámtrófea akadt, közöttük a legnagyobb tömegű 5,91 kilogrammos volt, ami egy tíz éves bika fejét díszítette. A trófeák 62 százaléka kapott arany minősítést.

A hétfői trófeamustrán a balotaszállási-kelebiai térségben terítékre került agancsosok mellett, a mélykúti és kisszállási területeken elejtett dám- és gímszarvasok fejékeit is kiállították.