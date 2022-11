Az óvodákban zsíros kenyérrel és meleg teával kedveskedtek az egybegyűlteknek az ünnepi megemlékezés előtt. Majd ezt követően a lámpások meggyújtása után az általános iskola alsó tagozatos épületétől és az óvoda telephelyeiről a római katolikus templomhoz sétáltak. A korábbi évektől eltérően most a templom előtti téren is felelevenítették Szent Márton életét néhány jelenettel. A zsúfolásig megtelt templomban folytatódott a fiatalok ünnepi műsora, miközben Németh Balázs polgármester és Dvorácskóné Vuity Erika vezető óvónő is köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvény végén Joó Balázs plébános megáldotta a fényt, és arra kérte a fiatalokat, hogy ezt a kis lámpásaikkal vigyék haza a családoknak.

Az önkormányzat csokoládéval, az egyház közösség pedig egy kis fényképpel kedveskedett a gyerekeknek.