A Széchenyi teremben tartott összejövetel résztvevőit Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. Mint fogalmazott, képviselői tisztsége mellett pedagógusként az elmúlt évtizedekben mindig is zavarta, hogy a Kiskunságon élők keveset tudnak a kun származásról és kunok hagyományáról. Ez a felismerés hívta életre a Mészáros Márta és dr. Nagy Molnár Miklós gondozásában elkészült Kun Képes Lexikon kötetet. Lezsák Sándor bejelentette, hogy a szövetség lakiteleki közgyűlésének napján jelent meg a kun települések iskolásai számára kiírt tanulmányi vetélkedő első fordulója, amellyel meg szeretnék erősíteni a fiatalokban a kun szokásokat.

Az országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: Közép-Ázsiában a kun tudatú kipcsak népcsoport tagjai odafigyelnek a hazánkra, akik rokonnak, testvérnépnek tartanak bennünket. A Kiskun Önkormányzatok Szövetségének is felelőssége, hogy ezzel a bizalmi tőkével kulturális és gazdasági szempontból is éljen egyaránt. A magyar kormány keleti nyitás politikája gyakorlati eredményekben is megmutatkozik a közép-ázsiai régióban, amelynek a jövőben részesei lehetnek a szövetséget alkotó helyi önkormányzatok és a településeken működő gazdasági szereplők is.

Patkós Zsolt, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Kiskunmajsa város polgármestere üdvözölte a Lezsák Sándor által vázolt lehetőségeket, amelyek részét fogják képezni a szervezet jövőképének. A közgyűlésen jelen volt Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke is, aki támogatásáról biztosította a szövetség elkezdett munkáját, amelyből tagfelvétele révén ezentúl a megyei önkormányzat is aktívan ki fogja venni a részét. A tagság Kiskun kapitányt is választott. Teljes támogatottságot kapott dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, akit márciusban ünnepélyes keretek között avatnak Kiskun kapitánnyá – derült ki az eseményről kiadott sajtónyilatkozatból.