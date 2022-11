A beszámolóból azt is megtudhatta a közönség, hogy az expedíciót több teszt út is megelőzte. Először a Dunán tettek egy túrát, majd az Adrián. A harmadik tesztút során a Gibraltári-szorost evezték át 21 nap alatt. Az így szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztették a hajót, mire neki mertek vágni a világrekordnak.

Több mint hatvan nap a végtelen háborgás kellős közepén, kitéve az időjárás viszontagságainak, nap nap után megküzdve az elemekkel és persze saját kétségeikkel. Szabó Norbert Ádám előadásából többek között az is kiderült, milyen érzés, ha az ember nagy sebességgel repülő hallal koccan össze, és mit kell tenni, ha összecsapnak fejünk felett a hullámok. Az expedícióról Ádám könyvet is írt Teljes szívvel – egy álom, két srác és az Atlanti-óceán igaz története címmel, amit az előadás után dedikált is a közönségnek.