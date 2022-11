Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 7 perce

Krízishelyzetekben mutatnak utat a bajbajutottaknak Kecskeméten

Ma már nemcsak az ünnepek idején, hanem a mindennapokban is nagy szükség van a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatra, melynek munkatársai anonim módon nyújtanak segítséget a bajba jutott embertársaknak. A csapatba most is várják az önkéntes segítőket, ügyelőket, akikben erős az elkötelezettség mások segítése iránt.

A megyeszékhelyen 35 éve működik a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, mely évek óta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége szakmai keretein belül működik. A kecskeméti ügyelő az ország bármely területéről kapcsolatba kerülhet a segítséget kérővel. A mindennapi munkájukról Szényeiné Tóth Anikó, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szolgálatvezetőjével beszélgettünk. – Szolgálatunknál egész évben szükség van a felkészült munkatársakra. Ez nem feltétlenül köthető ünnepekhez, eseményekhez, hiszen a családoknál bármikor megtörténhet, hogy nehéz élethelyzetbe kerülnek, a magányosan élőknek ráadásul egyedül kell szembenézniük a bajjal. Így arra törekszünk, hogy az ügyelőink létszámban, felkészültségben egész évben elérhetőek legyenek. Jól működő csapatunkat bővíteni szeretnénk, mert a tagok közül néhányan érzelmileg belefáradnak, elköltöznek, vagy más elfoglaltságot választanak, így szükségünk van új munkatársakra – részletezte Szényeiné Tóth Anikó. A telefonos ügyfélszolgálatot anonim módon látják el az ügyelők. Ők is és a hozzájuk fordulók is név nélkül beszélgetnek, hiszen a hangsúly a probléma megoldásán van. – Ügyelőinket felkészítjük a munkára, az új munkatársak 90 órás képzést kapnak, mely számukra önismereti szempontból is hasznos lehet. Megtanítjuk számukra, hogyan tudnak együttérzéssel, odafigyeléssel segíteni a hozzájuk forduló embertársaiknak életnehézségeik elviselésében, megoldásában. A problémától függően megfelelő szakemberekhez, szervezetekhez irányítják őket, empátiával meghallgatják panaszaikat, élethelyzetüket, illetve krízishelyzetben azonnali segítséget küldenek számukra. Nem egy esetben sikerült már az ügyelő megfelelő hozzáállásával például öngyilkosságot elkerülnünk – tette hozzá a szolgálatvezető. Az anonim telefonálók nagyon sokféle helyzetben hívják a lelkisegély szolgálatot, az öngyilkosság mellett például pszichés problémák, izolálódás, anyagi kilátástalanság, családi konfliktusok, házassági krízisek esetén. A kecskeméti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat jelenleg is keres új 23–65 év közötti önkéntes munkatársakat, akik november 30-áig jelentkezhetnek. Az ügyelők számára ez az önkéntes tevékenység havonta két-három alkalommal 6 vagy 12 órás, nappali vagy éjszakai ügyeletet jelent a szolgálat kecskeméti telephelyén. – Mivel ez egy érzelmileg megterhelő, ugyanakkor egy nagyon szép hivatás, a megfelelő segítséget is megadjuk az ügyelők számára. A 90 órás képzés során 30 óra önismeret és személyiségfejlesztés, 30 óra elmélet, 30 óra szakmai gyakorlat van. A képzés lehetőséget nyújt önmagunk jobb megismerésére, a hatékony kommunikáció elsajátítására és a segítő beszélgetés tanulására egyaránt. Ezen túlmenően már a munkába állás után havonta egy alkalommal szupervíziót és esetmegbeszélést tartunk, mely a feladatvégzés nehézségein segít túljutni a kollegáknak – részletezte Szényeiné Tóth Anikó.

