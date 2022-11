A város közvilágításának korszerűsítéséről döntött a képviselő-testület. Ennek szükségességét Németh István polgármester így összegezte:

– Az emelkedő energiaárak miatt nagyon elszálltak a közvilágítás működési költségei, ezért ajánlatot kértünk a korszerűsítésre. Végül a képviselő-testület azt a megoldást választotta, hogy valamennyi lámpatestet lecseréljük a városban. Solt területén összesen 1069 darab világítótest található, ez a csere, a jelenlegi árak mellett ötven százalék megtakarítást eredményezne. Ennek a költsége nem olcsó, de a megtakarításból tudjuk majd fizetni a költségeket, így ez a városnak egyetlen fillérjébe sem kerül, mert a megspórolt áramból finanszírozzuk a munkadíjat és a csere égők költségét.

A korszerű új égők fényereje megegyezik a jelenlegiekkel, de mivel fényerejük szabályozható, még arra is lesz lehetőség, hogy éjjel tizenegy és reggel öt óra között csökkentett fényerővel működjenek.

– Eddig 24 millió forintot fizettünk havonta a közvilágításért, amely a megemelkedett áramdíj miatt 102 millió forintra nőtt-számszerűsített a polgármester. Ha lecseréljük a lámpákat, akkor a közvilágítás várhatóan 48 millió forintba fog kerülni. A felújítást a fennmaradó összegből fogjuk finanszírozni. Ennek várható költsége tíz éven keresztül évente 21 millió forint, az MVM ajánlata alapján.

Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás a képviselő testület döntése szerint és elképzelhető, hogy az eddigieknél is kedvezőbb ajánlatot kapunk. A kivitelezést nagyjából három hónap múlva tudjuk elkezdeni, így a spórolás jövő ősszel fog majd látszani. Addig is tervezzük, hogy a közbeszerzés idejére minden második, vagy harmadik égőt kicsavartatjuk, ezzel is csökkentjük a magas közvilágítási költséget – összegezte Németh István, Solt polgármestere.