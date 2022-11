A felújítása során a homlokzat külső és a padlásfödém hőszigetelése, új padlóburkolatot kaptak a helységek, valamint az épület körüli járdákat is felújították. A komplett fűtéskorszerűsítés mellett új kondenzációs kazánt és új radiátorokat, illetve napelemeket és invertert is beszereztek. Felújították a teljes víz-és elektromos hálózatot.

Az orvosi eszközök tekintetében új bútorzatot vásároltak, új orvosi műszereket szereztek be, EKG-t, magzati dopplert, vérnyomásmérőket különböző méretű mandzsettákkal, vércukormérőket és különböző mérlegeket. Az informatikai eszközök is megújultak: a védőnői szolgálat új asztali számítógépet kapott nyomtatóval, a házi gyermekorvosi szolgálathoz is érkezett új nyomtató.

– Olyan rendszert alakítottunk ki, hogy ingyen fog dolgozni nekünk a napelem, elektromos fűtése lesz az épületnek és napelemes rendszer biztosítja az áramot hozzá – mondta portálunknak Hirtenberg János polgármester.

Az egészségházban a gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat kapott helyet. Kámen Ferenc plébános áldotta meg a felújított Egészségházat, ezt követően mindenki megnézhette a felújított építményt.