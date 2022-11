A kereskedelem legrangosabb díjának számító Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet vehetett át Makk György, az Alföld Pro-Coop Zrt. gazdasági igazgatója. Makk György 1983-ban az érettségi megszerzése után a kecskeméti GAMF gyártástechnológia szakára jelentkezett, ahol üzemmérnökként diplomázott le. Ezt követően a PSZF számviteli szakán közgazdászként végzett. Majd a munka mellett okleveles forgalmiadó-szakértő és adótanácsadó végzettséget is szerzett. 2004. június 21-től az Alföld Pro-Coop Zrt. gazdasági igazgatója. Munkáját, nagy hatékonysággal, pontosággal és lelkiismeretesen végzi, de főként hozzáértéssel végzi. Elhivatottságának is köszönhető, hogy az Alföld Pro-Coop Zrt. egy folyamatosan fejlődő nagykereskedelmi társaság.

Makk György középen

Forrás: Coop

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által alapított Magyar Kereskedelemért Nagydíjat többen kapták meg, többek között Besenyei Julianna Mária, az Univer Coop Zrt. 25. számú kecskeméti üzletének boltvezetője. Besenyei Julianna Mária boltvezetőként kezdte meg munkásságát az Univer Coop Zrt. Akadémia körúti üzletében 1997-ben. Már munkája kezdetén is a társaság egyik legkiemelkedőbb üzlete volt forgalmi szempontból, de vezetése alatt folyamatosan továbbfejlődött, így 2010-et követően többször is felmerült az esetleges bővítés igénye vásárlói oldalról. Erre végül 2013-ban kerülhetett sor, mikor a szomszédos üzlet megvásárlásával, majd a két helység egybenyitásával létrejöhetett az Univer Coop Zrt. történetének eddigi legnagyobb alapterületű kiskereskedelmi egysége. A bolt működési színvonalát azóta is fenntartja munkatársi kollektívájával. A szakember ezek mellett az Univer hálózatban maximalizmusáról, munkabírásáról ismert.