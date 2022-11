Szényeiné Tóth Anikó szolgálatvezető elmondta, hogy a konferencia témája a szolgálat 35 éves múltra visszatekintő története, valamint kapcsolatuk elmélyítését is szolgálandó, a délutáni szakmai szekcióban azok a társszervek osztották meg tapasztalataikat, melyek munkatársaival a LET ügyelői munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A konferencia a 35 év alatt náluk ügyelt embereket is meghívták.

A szolgálat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) keretén belül működik. Szakmai irányítását a LESZ, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetsége végzi, mely nemcsak összefogja az ország területén működő szolgálatokat, hanem továbbképzésekkel, szakmai konferenciákkal segíti az ügyelők fejlődését.

A szolgálat célja, hogy a bajba jutott embereket hozzásegítsék problémáik megoldásához, a lelki egészség védelmét és az információhoz jutást szem előtt tartva.

A szolgálatvezető elmondta, hogy főleg lelki problémákkal fordulnak a szolgálathoz a segítséget kérők, de előfordulnak pszichiátriai betegséggel küzdők, sokan a magány, családi, házassági probléma miatt keresik fel őket. Vasárnap délutántól kedd délutánig biztosítják az országos ügyeletet a kecskeméti ügyelők és tavaly több mint 2600 hívást bonyolítottak. A telefonos lelkisegély szolgálat az ország bármely területéről anonim módon hívható, illetve természetesen az ügyelő is névtelen. Hangsúlyozta, hogy mindig van igény önkéntesekre, melynek érdekében a szolgálat toborzó kampányt is indított.

A konferencián Szényeiné Tóth Anikó és Fábiánné Páger Anna, a LESZ képviselője köszöntője után dr. Mátyássy Adrienn, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának osztályvezető főorvosa tekintett a vissza a LET 35 évére és beszélt a megyei öngyilkossági mutatókról. Ezt követően a társszervezetek, a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ, a Kecskeméti Mentőállomás, a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat képviselői tartottak szakmai előadást.