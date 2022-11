Az „Európai Mézes Reggeli – Legyen minden nap mézes nap” című program Szlovéniában indult 2007-ben, a kezdeményezéshez Magyarország 2014-ben csatlakozott. A program célja felhívni a figyelmet a mézfogyasztás egészséges táplálkozásban betöltött szerepére és a méhek jelentőségére.

A gyerekek a nyolcadik alkalommal meghirdetett mézes reggeli kampányban játékos formában sok hasznos információt hallhattak a rendszeres mézfogyasztás jótékony hatásairól.

A kampány múlt pénteki indulása óta a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület tagjai a városban jártak a Felsővárosi Általános Iskolában, a Fazekas Mihály Általános Iskolában legutóbb, hétfő reggel a Szent József Katolikus Általános Iskolában és az Ady Endre utcai „Gólyafészkes” Református Óvodában. Filmvetítésekkel, játékos előadásokkal és mézkóstoltatással igyekeztek megszerettetni a mézet a gyerekekkel.

Az eseményhez idén a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola tanulói is csatlakoztak, akik közös énekléssel is készültek. A programmal a mézfogyasztás egészséges táplálkozásban betöltött szerepére és a méhek jelentőségére hívtuk fel a figyelmet – hangsúlyozta a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület elnöke. Dózsa Tamás elmondta, hogy évről évre egyre több iskola és méhész csatlakozik a programhoz. Idén eddig csaknem 170 ezer gyerekhez juttatnak el mézet. Szóróanyagokat is visznek az iskolákba és óvodákba, ami meseszerűen elmondja a méhek életét, a mézfogyasztás jelentőségét.

Az idei kampány siófoki nyitórendezvényén az agrárminiszter arról beszélt, hogy fontos, hogy a gyerekek már kiskorukban megszeressék a mézet.

Nagy István elmondta, hogy a program 2014-es magyarországi indulásakor az egy főre jutó éves mézfogyasztás még csak ötven-hetven deka volt, mára viszont meghaladja az egy kilogrammot. Öt év múlva ez a mennyiség elérheti akár az európai átlagot, ami másfél kilogramm személyenként.

Ezt az optimális és ideális mennyiséget szeretnék elérni idehaza a magyar méztermés mennyiségét alapul véve, és azt, hogy az egészségünket és a környezetünket is védjük vele. Az idei kampány a jövő hét első felében zárul, a szervezők a következő években szeretnének még több iskolát bevonni a programba.