Kitüntetés 5 órája

Idén is átadták a Bács-Kiskun megyei Prima díjakat – videóval

Péntek este adták át az idei megyei Prima díjakat. Az ősz egyik legrangosabb megyei szintű kulturális eseményének idén is a kecskeméti Four Points by Sheraton adott otthont.

Horváth Péter Horváth Péter

Péntek este immár 17. alkalommal adták át a Bács-Kiskun megyei Prima díjakat Fotós: Gulyás Sándor

A Prima díj útja A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prima díj adományozását, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el. A megyei Prima díj várományosai a beérkező jelölésekből az elnökség által lettek kiválasztva szeptemberben 10 különböző kategóriában. Közülük hárman kapnak novemberben Prima díjat szintén a területi VOSZ elnökségének döntése alapján. A szeptemberben induló, hónapokon át tartó közönségszavazás során leadott voksokból pedig kiderült, melyik jelölt a kedvenc, ő kapja a Prima Közönségdíjat. A díjátadó gála menete A Prima díjátadó gálaesten a 10 kategória győztese elismerésként 1-1 üvegplakettet vehet át, miután a róluk és a munkásságukról készült portréfilmek levetítésre kerültek. Az este fénypontjaként pedig közülük hárman átveszik az elnökség által odaítélt Prima díjakat és kihirdetik a közönségszavazás győztesét, a Prima Közönségdíjast. A díjátadók között azok a megyénkben működő vállalkozások és vállalatok vezetői szerepelnek, akik arany-, ezüst- ill. bronz fokozatú támogatókként a díjakat anyagilag is finanszírozzák. Vállalkozói díjazások A VOSZ büszke arra, hogy a gazdaság motorjait képező vállalatok és vállalkozások évről évre jelentős gazdasági szereplők. A Prima gála kiváló lehetőséget kínál a VOSZ számára a megyében kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozásainak és vállalkozóinak az évenkénti elismerésére is. Átadásra kerülnek a megyei Év vállalkozói díjak és a Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó díj, mely megyei szintű erkölcsi elismeréssel bír. Kiderült, melyik kategóriák vitték a Primát! Idén 17. alkalommal adták át a megyei Prima díjakat A 10 kategóriában induló jelöltek közül ezúttal az építészetben jeleskedő Katkics Tamás okleveles építészmérnök, a képző- és iparművészet kategóriában induló B. Zeikfalvy Anna grafikusművész és a sport kategória éléről Grosán Pál atléta vihették haza a Prima díjakat. A Közönségdíjat az idén dr. Kelemen Edit csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos asszony, a magyar tudomány kategóriagyőztese kapta, aki a mintegy 5000 begyűjtött szavazatával rekordot döntött az eddigi Prima közönségszavazások történetében Bács-Kiskun megyében. A Közönségdíjra beérkező mintegy 26 ezer szavazat méltó elismeréssé emelte a megyei Prima díjakat Bács-Kiskun megye kulturális életében, bizonyítva a díjak növekvő ismertségét és jelentőségét. A Bács-Kiskun megyei VOSZ elnöksége ezen felül Prima Különdíjat adományozott Dratsay Ákos fuvolaművésznek, a magyar zeneművészet kategória győztesének. Weninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke nyitotta meg a jubileumi gálaestet a kecskeméti Sheratonban. Beszédében kiemelte, hogy a vállalkozói összefogásból megalapított megyei Prima díj kiállta az idők próbáját és az elmúlt 18 év során méltó rangra tudott emelkedni a megye kulturális életében. A Kecskemét Táncegyüttes táncosai is felléptek a díjátadón

Fotós: Gulyás Sándor Weninger Richárd után Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is mondott beszédet. A gálaesten fellépő megyei és országos szinten jól ismert művészek gondoskodtak a szórakoztatásról. Berecki Zoltán és Szekeres Adrien énekprodukciói, a Kecskemét City Balett és a Kecskemét Táncegyüttes táncosai, az Aurin Leánykar, Papp Norbert élő homokanimációja és a TanBorEn Trió ütősei biztosították az ünnepi hangulatot. A gála színvonalas lebonyolításáról az est két műsorvezetője Novodomszky Éva és Gajdos Tamás gondoskodott. A Prima díjak után következtek a megyei Év Vállalkozója díjak, amelyeket a 2022-ben legjobban teljesítő vállalkozók vehettek át a VOSZ főtitkárától, Perlusz László úrtól és Weninger Richárd VOSZ megyei elnöktől. Az Év vendéglátója lett Hegedűs Szabolcs, az INMESO Kft., VINCENT RESTAURANT&PASTRY ügyvezető-tulajdonosa. Az Év vállalkozása díjjal pedig a kiskunfélegyházi székhelyű Primőr Kozmetikai Kft. lett kitüntetve Kiss Kolos ügyvezető-tulajdonos személyében. A VOSZ által alapított Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért járó díjat 2022-ben dr. Szekeres Antónia oxiológus szakorvos, a Kecskeméti Mentőszolgálat munkatársa érdemelte ki. Cikkünk a díjazottakkal készült interjúkkal és további fotókkal hamarosan frissül!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!