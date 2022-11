Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai uniós képviselője elmondta a kiskőrösi tájékoztatón, hogy régóta támogatja a kormány politikáját a kiskőrösi közösség, erre most is szükség van. A megszokott életünket megzavarta a koronavírus-járvány, de ehhez képest ma még rosszabb a helyzet. Háború tört ki a szomszédban, amely nagyobb méretű, mint amilyen a délszláv válság volt. A kormány a háborúval kapcsolatos kérdések ügyében kéri ki az emberek véleményét.

A szankciók kérdését világította meg a politikus.

– Az világos, hogy amikor egy háború kitör az ország a megtámadott mellé áll, így tett Magyarország is annak ellenére, hogy Ukrajnával korábban sok vitája volt. Ezek ma is fennállnak, de a megtámadottat segíteni kell. Az országunk mindennap több ezer menekültet fogad be, segít tovább irányítani őket. Nyilvánvaló volt, hogy közös európai válasz születik ebben a helyzetben – mondta.

Az uniós vezetők kimondták, hogy az energiahordozók területét nem érintik a szankciók, majd mégis napirendre került az olaj és a szavak szintjén a gázra kivetendő szankciók lehetősége is. Ez vezetett az előadó szerint az árrobbanáshoz.

– Sokan úgy gondolták, hogy ezek majd lerövidítik a háború menetét, ehhez képest az látható, hogy a háborúnak nincs vége, hanem inkább kiszélesedik a háborús konfliktus, sőt elhúzódik.

Nem látni, hogyan is lesz ennek vége. Az is látható, hogy mit is okozott a háború. Míg a gáz átlagára 2021-ben 47,83 megawatt/óra volt, a csúcson az idén viszont több mint a hétszeresére emelkedett a gázár a szankciós intézkedések miatt. Bár csökkent mára ez az érték, de így is nagyon magas a gáz ára – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Mint mondta mindenkinek, így a németeknek is hiányzik az alacsony ár. Ők olyan erőteljesen működtek együtt az oroszokkal, hogy két gázvezetéket is építtettek az évek során. A magas gázár hatással van más szektorokra, így a műtrágyagyártásra is, az pedig befolyásolja az élelmiszeripart. A politikus megjegyezte, hogy 2014-ben volt ilyen válság, amikor elfoglalta Oroszország a Krím-félszigetet Ukrajnától, akkor élelmiszerembargót hirdetett az Európai Unió az oroszokkal szemben. Az oroszok erre úgy válaszoltak, hogy önellátásra álltak át. Sok szektorban élelmiszer ágazatban ez a váltás meg is történt. A búzatermelés tekintetében Oroszország a világ legnagyobb exportőrévé vált.

Megemlítette Hidvéghi Balázs, hogy jelenleg az energiaárak változásával félév alatt kereste meg Moszkva azt a pénzt, amelyet korábban egy év alatt kapott az exportjáért.

Szerinte az energiaszankciós döntések nem akasztották meg a bevételeket. Nem az oroszoknak fájnak az uniós döntések, hanem az áremelkedések az uniós országoknak leginkább.

A politikus szólt arról is, hogy a kormány a nehézségek ellenére a családoknak segít továbbra is. Így az idén 1 127 milliárd forint marad a családoknál, a 13. havi nyugdíjat az idősek megkapták, az inflációs kiegészítés megtörtént és nyugdíjprémium is megérkezik. A fiatalok adókedvezménye működik, érvényben van a rezsicsökkentés, az élelmiszerek egy részénél működik az ársapka. Hangsúlyozta, hogy a rezsiártámogatás a családoknál 181 ezer forintot hagy minden hónapban.

A fórumon szó esett arról is, hogy ki ennek a válságnak a haszonélvezője. Majd legvégül a nemzeti konzultáción történő részvételre kérte fel a hallgatóságot Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőjét.