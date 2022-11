Ahogy az igazgatótól megtudtuk, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre és a kétkezi munka szeretetére. Ennek érdekében az iskolakert gondozása is a gyerekek közreműködésével történik. Osztályonként be vannak osztva a kerti feladatok, amiket a diákok lelkiismeretesen el is végeznek. Emellett a nyolcadik osztályos tanulók minden alkalommal egy fa ültetésével búcsúznak az iskolától, ezzel is egy maradandó lábnyomot hagyva maguk után az iskola udvarában.