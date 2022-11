A kiállítást Gaál József alpolgármester, az iparkamara elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a több ezer fotóból álló adatbankot Kecskemét város honlapján is elérhetővé teszik, az Örökségünkön belül az építőmesteri alkotások blokk alatt. Beleillesztették a város térinformatikai rendszerébe, melyet évek óta fejlesztenek, bővítenek. A különböző rétegben megismerhető a város közmű elhelyezkedése, parkjai, zöldterületei, és most már a városépítészeti értékeivel is bővíthetik. Mindez városmarketing szemponjából is értékes.

A többszáz szemet gyönyörködtető, változatos iparos remekből 36 fotót és 3 képzőművészeti alkotást tekinthet meg a látogató a most megnyílt tárlaton.