– Ezután kereset meg Pápainé Terike és Kis-Prumik Ambrus, a művelődési ház akkori vezetője, hogy ne engedjük szétszéledni a csőszpárokat – mondta Takácsné Kis Márta. – Akkor még csak 22 éves voltam, alig idősebb a táncosoknál, de már hét éves korom óta táncoltam, és életem részévé vált a tánc, így örömmel vállaltam. Klasszikus és jazzbalettet tanultam, társas táncot soha, de megoldottam a problémát. Sok bíztatást, segítséget kaptam a táncosoktól, de a falu lakóitól, vállalkozóktól is. 1995 után még nagyobb lendületet kapott a táncos élet, egyre több felkérést kaptunk, bálokat, táncévzárókat szerveztünk, kirándulni jártunk. Fellépéseink már nem csak itthon voltak, de hívtak bennünket Erdélybe és a Felvidékre is. 1998-ban Lagzi Lajcsi felfigyelt ránk, és meghívott bennünket szerepelni, az akkor nagyon népszerű Dáridó című műsorba. Lehetőséget kaptunk arra is, hogy a Kecskeméti Katona József Színházban is fellépjünk. Jelmezes, farsangi báljainkra színes táncos műsorokkal készültünk, divatbemutatókat szerveztünk, sztárvendégeket hívtunk. 2000-ben kinőttük a kultúrházat és a sportcsarnokba rendeztük meg a báljainkat. 2001-ben több táncos élete is új irányt vett, és elbúcsúztak a tánccsoporttól. Az elköszönő bálra készült el az Egyveleg, melyet az első nyolc év legsikeresebb táncaiból válogattunk össze. Ez olyan jól sikerült, hogy azóta is a legsikeresebb koreográfiája és a csoport védjegye. Ebben az időszakban a fellépéseink száma elérte az évi 40-50-et, amit nem mindig volt könnyű teljesíteni. A 25 éves találkozón úgy gondoltam, hogy nálam ez a búcsú, de a tánccsoportot nem akartam veszni hagyni. Sikerült megoldani a tánccsoport fennmaradását. Rohács Vera, Szabó Ágnes és Rátkai-Takács Renáta vállalták egy-egy gyermek csoportot vezetését, és még nekem is jutott egy. A Covid miatt kimaradt két év miatt sajnos a száz gyermektáncos hatvanra csökkent, de úgy gondolom, hogy ez sem rossz, emlékezett vissza Takácsné Kis Márta.