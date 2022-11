Németh Balázs polgármester szerint a gimnázium diáksága, a pedagógusi kar más kisvárosokhoz hasonlóan Bácsalmás életében is meghatározó szerephez jut a zene, a sport, a kultúra és más területen is. Az intézmény vezetése helyesen pozícionálta az iskolát, családias légkörben tanulhatnak a diákok, ahonnan az ország bármely egyetemére, főiskolájára be lehet. A kadétképzés beindításával pedig olyan pluszt kaphatnak a diákok, amivel tovább erősíthetik a helyi közösséget.

A honvéd kadét képzésről szóló tanúsítványt Huszár Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnok helyettese nyújtotta át Márai András igazgató részére.