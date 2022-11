Helyes testtartás 59 perce

Gyógytestnevelés bevezetésével javítják a tartáshibákat Félegyházán

Évről évre több a gerincbántalmakkal és tartási gondokkal küszködő kisgyermek. Ezt a problémát felismerve a testnevelésórákat már a gyógytestnevelés módszerein alapuló gyakorlatok is színesítik a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában. Ezek hatására javul a gyerekek testtartása, az általános egészségi állapota, erősödik a szív és a keringési rendszer, nő az állóképesség, sőt az alkalmazkodó-képesség is. A speciális mozgásformáknak köszönhetően a gyerekek az iskolai és hétköznapi feladataikban is jobban teljesítenek.

Vajda Piroska Vajda Piroska

Szurmikné Mészáros Anita gyógytestnevelő, testnevelés szakos tanárnő a gyerekekkel tornaórán Fotós: Vajda Piroska

A mindennapos testnevelés bevezetése nagyon pozitív változást hozott a gyerekek életébe. A többletórák lehetőséget adtak arra is, hogy a gyógytestnevelési órákat beépítsük a tantervünkbe – nyilatkozta a baon.hu-nak Gyenes Attila, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola igazgatója. Mint mondta, nagyon örülnek, hogy az idei évtől intézményükben dolgozik Szurmikné Mészáros Anita gyógytestnevelő, testnevelés szakos tanárnő, akinek köszönhetően az új típusú órák keretében előtérbe kerültek a diákok gerincbántalmai. A védőnői szolgálat felmérései szerint ugyanis egyre több gyermeknek – a tanulók felének – van valamilyen tartásproblémája és enyhe gerincferdülése. A digitális világ egyik hozadéka, hogy a gyerekek nagyon sokat ülnek a számítógépek előtt, keveset mozognak, sportolnak, ami nincs jó hatással a szervezetükre – tette hozzá Szurmikné Mészáros Anita. A mozgásszegény életmód nemcsak a testtartásukra van rossz hatással, hanem gyermekkori elhízáshoz és egyéb belgyógyászati betegségekhez is vezet – sorolta a szakember. A tanárnőtől azt is megtudtuk, hogy míg a gyógytornász inkább az egészségügyhöz tartozik és a szakorvos által meghatározott terápiát követi, addig a gyógytestnevelő az oktatásra helyezi a hangsúlyt, az iskolai kereteken belül végzi a feladatát. A gyógytestnevelés a testnevelés tananyagára épül. Hangsúlyozta, igyekszik úgy összeállítani a tanóra menetét, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el a feladatokat és ne vegyék észre azt, hogy ezzel az ortopédiai elváltozásait gyógyítják. Fontos, hogy ez számukra egy pozitív élmény legyen, mert a gyógy szó hallatán megriadnak, negatív előítélettel fogadják a gyerekek és a szülők egyaránt. Azon dolgoznak, hogy belássák, ez a gyerekek érdeke, és ha van az iskolában ilyen lehetőség, azt ki kell használni. A cél, hogy felnőtt korban is örömteli, fájdalommentes életet élhessenek. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek tartásproblémáit a korai szakaszban nagyon jól lehet kezelni. Szurmikné egyelőre arra kapott lehetőséget, hogy minden hónapban egyszer komplex tartásjavító, légzőrendszerjavító, illetve lúdtalptornát tartson az alsó tagozatos osztályokban. A felső tagozatban pedig igyekeznek minden órán tartásjavító feladatokat végezni. Ez a havi egy alkalom csak a bevezetés, a végső cél az, hogy a többi testnevelést tanító alsós nevelő is elsajátítsa a módszert és később minden testnevelésórán alkalmazza – vette át a szót Gyenes Attila. Hozzátette, a feladatok elsajátítását információs táblákkal is szeretnék segíteni. A tornaterem falára olyan táblákat helyeznek ki, amelyeken az egyszerű tartásjavító feladatokat pálcikaemberek mutatják be. Olyan grafikákat készítenek, amelyek könnyen rögzülnek a gyerekekben. Fontos cél ugyanis, hogy otthon is végezzék ezeket a feladatokat. Szeretnék elérni, hogy a mindennapi életük részévé váljon – hangsúlyozta az igazgató. Szurmikné Mészáros Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolatáska helytelen, féloldalas hordása nagyban hozzájárul a rossz tartáshibák kialakulásához, előszobája a gerincferdülésnek. De az is nagyon fontos, hogy milyen bútorok mellett tanul a gyermek. A nem megfelelő szék és az asztalmagasság is befolyásolja a tartáshibákat. Ha a gyerek hátfájásra panaszkodik, azt nem szabad félvállról venni. Mindenképp szakemberhez kell fordulni – javasolta a gyógytestnevelő.

