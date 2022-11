Próbára teszi az időjárás a műszaki állomány tagjait is

Nem sokat kellett várnia az első havazásra a Litvániába települő magyar kontingensnek. November harmadik hetében, több centiméteres hótakaró fedte be Šiauliait és környékét, így a repülőbázist is. A havazást többnapos mínuszok is követték, a leghidegebb napokon éjszaka –13 °C is volt. A Gripen vadászgép érzékeny berendezésekkel van ellátva, így ilyen tartós hidegben igazi kihívás a műszaki állománynak dolgozni a repülőn: a fűtött hangárokban ugyanis napközben alig kúszik a hőmérő +10 °C fölé – írta közösségi oldalán a kecskeméti bázis.