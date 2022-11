A fejlesztés részeként a közterületeken térfigyelő kamerákat is felszerelnek majd.

– A Széchenyi 2020 Program keretében megvalósuló beruházás javítja majd az itt lakók mindennapi életkörülményeit – mondta a polgármester, aki beszámolt arról is, hogy a közterületeken térfigyelő kamerákat is felszerelnek, hogy még biztonságosabb legyen ez a városrész is.

Hozzátette: A beruházásnak és a hozzá kapcsolódó egyéb programoknak köszönhetően az önkormányzat 5 fő részére munkahelyet is teremt, amely segíti a foglalkoztatást és biztos megélhetést jelent a programban résztvevőknek és családjaiknak.