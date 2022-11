Baranyiné Hellényi Viktória, a Kossuth Zsuzsanna Technikum szakmai igazgatóhelyettes a technikai képzések közül az egészségügyi ágazat csecsemő- és gyermekápoló, valamint a turizmus-vendéglátás ágazat szakács és vendégtéri szaktechnikusi, illetve turisztikai technikusi oktatását ajánlotta a tanulók figyelmébe. A turisztikai vonal szakképző iskolai szegmensében ugyanitt elérhető a pincér-vendégtéri szakember és a szakács képzés, de van egy rugalmas tanulási útvonaluk is, az úgynevezett orientációs évfolyam, vagy műhelyiskola, amely pincér- és szakácssegéd oktatást nyújt.

– Interaktív és látványos programokkal készültünk a gyerekek számára: az egészségügyi ágazat bemutatójára olyan eszközöket vittünk be, amiket ők is kipróbálhatnak, mint a vérnyomás-, pulzus-, testhő- és oxigénszintmérő, betegőrző monitor, de ezen kívül voltak egészségügyi szűrések, valamint biológiai feladatok; például csontváz-összeillesztés, vagy mikroszkópos vizsgálat - foglalta össze a szakmai vezető. – A turizmus-vendéglátás technikumi és szakképző iskolai oktatásához játékokat szerveztünk: például használati tárgyakat kellett országokhoz párosítani, míg a vendéglátást flambírozási technikákkal, italismeretekkel, díszterítéssel, lényegében egy étterem imitálásával és streetfood-készítéssel és olyan eszközökkel mutattuk be, amelyekkel az otthoni konyhában biztosan nem találkoznak – vázolta.