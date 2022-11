Az est házigazdája Vedelek Norbert Keresztény Értelmiségiek Szervezete (KÉSZ) elnöke volt, rövid köszöntőt mondott Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője. A KÉSZ elnöke beszédében az összefogást hangsúlyozta. A KDNP és a KÉSZ régóta tervez közös programot, dr. Zöld László Csabáné a KDNP bajai szervezetének elnökével közösen szervezték az összejövetelt, amelybe a Polgári Szalon is bekapcsolódott. Bár szerteágazó a szervezeti rendszer, a csoportokat a közös célok és a közös gondolkodás fogja össze.

– A KÉSZ és a KDNP együttműködés egy teljesen természetes folyamat. A keresztény demokrata politizálás fontos és hogy együtt legyünk az még fontosabb, hiszen összefogással biztosan erősebbek is vagyunk. A mindennapi életünkbe is kapcsolódik a kereszténység és a közélet, ez tettekben is megnyilvánul különösen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan több jótékonysági akciót szervezünk. Dr. Zöld László Csabáné már évek óta a Momentumos városvezetés helyett intézi a jótékonysági ételosztásokat a Ciszterci házban, ezúttal is köszönjük az erő feletti munkát neki. Jómagam két karácsonyi gyűjtésre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik felhívást a KÉSZ bajai csoportja kezdeményezte, a határon túli rászoruló gyerekek részére játékokat gyűjt. A gyűjtésben új, bontatlan csomagolású játékokat várunk 6-12 éves korosztály számára, fiúk és lányok részére. Az adományokat november 21 és december 2 között várjuk. A játékokat az ÉZI igazgatói irodájába lehet bevinni a Táncsics Mihály utca 12 szám alá és Göbl Zoltánné Annának kérjük leadni. Köszönjük szépen előre is a felajánlásokat – mondta Vedelek Norbert az eseményen.