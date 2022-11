Születtek. 2022. november 10. és 2022. november 16. között anyakönyvezettek: Balázs Noémi (anyja neve: Balázs Szimonetta Brigitta) Baja, Zseni Nimród (an: Szauer Rita) Kunbaja, Jagicza Sára (an: Koller Kitti) Baja, Martin Roland (an: Pintér Zsanett) Baja, Turcsán Olivér (an: Greff Lídia) Tataháza.

Házasságkötés, 2022. november 10. és 2022. november 16. között anyakönyvezettek: 2022. november 10.: Millinghoffer Sándor és Miliás Edit. 2022. november 12.: Varga Tamás Lajos és Rézműves Dominika, Urbán Dezső és Krix Ivett. 2022. november 15.: Germán Imre Tibor és Somogyi Bernadett.

Meghaltak, 2022. november 10. és 2022. november 16. között anyakönyvezettek: Kirschnerné Vezdán Éva (születési neve: Vezdán Éva) 69 éves bajai, Szabó Sándor 71 éves érsekcsanádi, Hajas Vilmos 79 éves bajai, Rutay Erika Erzsébet (Németh Erika Erzsébet) 70 éves vaskúti, Szeitz Ferencné (Schóber Mária) 95 éves nemesnádudvari, Györök Istvánné (Borsodi Anna Mária) 83 éves felsőszentiváni, Romhányi Imréné (Markó Ilona) 89 éves bajai, Szekulics Sándorné (Prohászka Rozália Erzsébet) 92 éves csikériai, Gyenis Ferenc 93 éves bajai, Müller Istvánné (Bakó Mária) 89 éves bajai, Sümegi Péter 72 éves nagybaracskai, Fábián János 79 éves bajai, Kamenszky Imréné (Vaskó Eszter) 85 éves bajai, Petike Ferencné (Szántosi Katalin) 87 éves dávodi, Bíbok József 82 éves vaskúti, Imrik Károly Józsefné (Hornyák Irma Margit) 79 éves garai, Novot Jánosné (Sarok Anna) 90 éves tataházai, Dancsó Péter 78 éves bajai, Török Józsefné (Szegfű Hajnalka Irén) 78 éves bácsborsódi, Herz Józsefné (Galambos Katalin) 95 éves bajai lakos.