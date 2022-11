A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagykorúvá váló fiataljainak sem engedi el a kezét, hiszen a tizennyolcadik életévük betöltését követően lehetőséget kapnak arra, hogy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesüljenek. A fiatal kérelmére utógondozottként nagykorúság elérését követően egy évig, utógondozói ellátottként akár még évekig segítheti a szervezet az önállósulásukat, életkezdésüket, bizonyos esetekben, például hallgatói jogviszony fennállásakor akár 25 éves korukig.

A szombati program, ami dr. Szalai Beáta előadásával indult, ennek jegyében került megrendezésre. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató általános főigazgató-helyettese az utógondozásról, az utógondozói ellátásról és az otthonteremtési támogatásról osztott meg hasznos információkat a hallgatósággal, majd válaszolt a fiatalokat foglalkoztató, az életkezdésükkel kapcsolatos kérdésekre.

A felvezető előadást követően az OTP Fáy András Alapítványtól érkeztek a programra trénerek, akik csoportmunkában dolgoztak tovább a fiatalokkal. A Pénzügyi tudatosság az önálló élethez című tréning célja a gyakorlatorientált, élménypedagógiai oktatási módszereken alapuló pénzügyi szemléletformálás, a pénzügyi tudás bővítése volt.

– Fiataljaink nagyobb százaléka él az utógondozás vagy az utógondozói ellátás lehetőségével.

A pályaválasztás segítésére nagy gondot fordítunk 13 éves kortól, majd 15-16 éves korukban elkezdjük a gyerekekkel az önálló életre felkészítést a tanulás vonatkozásában, és a munkahelyválasztás, a munka világába való beilleszkedés tekintetében.

A gyermekek önálló életre történő felkészítése a gondozási-nevelési folyamatba ágyazottan folyamatos, de 14 éves koruktól kezdve a preventív utógondozás keretében ennek intenzitását növeljük. Azt hangsúlyozzuk nekik, hogy addig éljenek az utógondozói ellátás lehetőségével, amíg az számukra valóban szükséges. Vannak szociáliskészség-tréningeink is, amelyek mind arra szolgálnak, hogy az ott tanultakat a saját életükben tudják majd kamatoztatni. Csoportos formában is foglalkozunk például a jogok, kötelezettségek kérdésével is. Ez a mai program azt célozta, hogy a jogszabályi kereteket elmagyarázva megmutassuk nekik, mik azok a lehetőségek, amelyekkel tudnak élni, amelyeket igénybe vehetnek és pénzügyi kompetenciájuk fejlesztésére is lehetőség nyílt – foglalta össze a program lényegét dr. Szalai Beáta főigazgató-helyettes.