Zsúfolásig telt csütörtökön a helyi művelődési ház nagyterme, ahol a pálmonostoriak iskolájuk születésnapját ünnepelték. A jubileumi esemény vendége volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke, aki köszöntőjében hangsúlyozta, rangos iskola a pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskola, jó híre van tankerületben. Úgy fogalmazott, hogy egy kistelepülésnek is lehet nagy iskolája. Nem az számít, hogy mekkora a lélekszám, nem az számít, hogy mekkora a támogatás, a költségvetés, hanem az, hogy az iskolában kik dolgoznak, kik a pedagógusok. Ilyen szempontból jó érzés Pálmonostorára gondolni – hangsúlyozta a honatya, aki arról is szólt, sokszor kap hírt a pálmonostori diákok különféle tanulmányi versenyeken elért sikereiről is.

Felidézte a névadó Gárdonyi Géza munkásságát is. Mint mondta, ezerarcú ember volt, aki nagyon szépen orgonált, hegedült és hat nyelven beszélt. Az írófejedelemnek is nevezhető Gárdonyinak a minden magyar által ismert regénye, az Egri csillagok nem véletlenül lett az egyik legelismertebb magyar mű, amit több nyelvre is lefordítottak. Van szlovák, cseh, román, ukrán, orosz, horvát, vietnámi, és kínai fordítása is. Néhány éve pedig török fordításban is megjelent. A török fordító zseniálisan oldotta meg a regény fordítását. Nem az volt célja, hogy gyűlöletet szítson hanem hogy érzékeltesse ebben a hamisítatlan, egyedülálló magyar regényben a magyar összefogást, a magyar erőt, a magyar találékonyságot, a magyar tudást, a magyar hűséget, a magyar szerelmet. Pálmonostora nem ok nélkül választotta ezt a nevet, mert ez az iskola is egy hamisítatlan erős, magyar iskola – zárta köszöntőjét a honatya.