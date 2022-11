Kovács László a kadafalvi polgárőrség lelke és motorja az egyesület hat évvel ezelőtti alakulása óta. Dr. Mák Kornél, akkor még kecskeméti alpolgármester, az egyesület alapító elnöke kérte fel a titkári tisztségre. Feladatai közé tartozik az egyesület adminisztratív ügyintézése, a szolgálatok szervezése, a kollégákkal való kapcsolattartás, az eszközállomány kezelése és bővítése, és az új tagok befogadása. A nyugdíjas villamosmérnök mindemellett természetesen gyakorló polgárőr és rengeteg energiát fordít arra, hogy a helvéciai, ballószögi és hetényegyházi egyesületekkel együtt évekkel ezelőtt életre hívott közös akciókat megszervezze, bevonva a rendőrséget és újabban már a városrendészetet is. Lelkes szervezőmunkájának és kollégái áldozatos, a szabadidő terhére végzett vállalásának köszönhető, hogy Szarkás és a csalánosi rész az elmúlt években sokkal biztonságosabb hely lett, de a kadafalviak is biztonságban érezhetik magukat a rendszeresen járőröző polgárőr autók láttán.

Kovács Lászlót mint fogalmazott, igazán meglepte a megtisztelő felterjesztés. Korábban is érték elismerések, a rendőrségtől is kapott köszönő levelet, de ez a legjelentősebb elismerés, mellyel munkáját illették. Azt a munkát, ami hozzásegítette az egyesületet ahhoz, hogy jelentős fejlődési utat járjon be.

Kovács László kadafalvi polgárőr, aki az év polgárőre lett.

Fotós: Bús Csaba

– Épp most voltunk hatévesek, és valamivel több mint tíz fővel alakultunk meg. Mára több mint negyvenen vagyunk a támogató tagokkal együtt. Kezdetben egy Suzukink volt, ma már négy autónk van, köztük egy terepjáró, ami nagyon jó szolgálatot tesz a földes utakon, esőben, sárban is biztonsággal tudunk járőrözni és vigyázni a környékbeliek biztonságát. A közelmúltban egy kilencszemélyes kisbuszhoz is hozzájutottunk pályázat útján, ami abban is segít, hogy polgárőreink eljussanak a közösségi programokra – mondta Kovács László. Igazi különlegesség, hogy siklóernyős polgárőrük is van, így a magasból is képesek felderíteni az illegális hulladéklerakókat, illetve a környékbeli falopásokat. Nem csak járművekkel, hanem egyéb technikai eszközökkel is jól felszerelt a kadafalvi egyesület, a távcsőtől a műholdas EDR rádión keresztül a saját számítógépig minden rendelkezésükre áll.

Nem túlzás azt állítani hogy Kovács László élete és szíve nagy részét a polgárőrség teszi ki. Azt mondják, hogy az ember otthona személyisége kiterjesztése. Ha a díjazott otthonában jár az ember, a ház minden szegletében az egyesülettel kapcsolatos dolgot láthat, legyen az egyenruha, vagy szolgálati napló, esetleg valamilyen irat, persze szigorú rendben tartva – mintha csak a ház tulajdonosának lelkében járna, melyet teljesen kitölt a polgárőrség.

– Ez azért van, mert szeretem csinálni, törődni, foglalkozni a polgárőrséggel, ami egyesületi szinten és országosan is virul. Még sokáig szeretném szolgálni a közösséget. Addig biztosan, amíg ilyen kiváló csapattal dolgozhatom – fogalmazott lelkesen a kadafalvi polgárőrség titkára.