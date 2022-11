– Több mint száz éve, 1913-ban, alakult meg a Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület, ők fogják a leggyakrabban használni az új létesítményt – mondta köszöntőjében Németh Balázs polgármester. Szólt arról is, hogy komoly hagyománya van a kézilabdázásnak a városban, 1959-ben alakult meg a megyében a kézilabda szövetség, ekkortól kezdett a kispályás kézilabdázás elterjedni Magyarországon, gyakorlatilag azóta folyamatosan a kézilabdaélet Bácsalmáson is. Az utánpótlás vonalon férfi, női szakosztályban folyamatosan pattog a labda. Sokan viszont hobbi szinten kézilabdáznak, ami szenvedély is a számukra – emlékeztetett a település vezetője.

Bányai Gábor kormánybiztos szerint, ha már ekkor infrastruktúra jött létre Bácsalmáson a kézilabda mellé rendelve, a határmenti közelséget ki lehet használni, hogy a magyar lakta területekről bevonják a tehetségeket az anyaországi kézilabdasportba, akik esetleg később a magyar nemzeti bajnokságot vagy a magyar válogatottat is tudnák erősíteni.

Szorgalmazta a határon átnyúló közös sportprogramokat a délvidéki fiatalokat Bácsalmásra vonzva.

Pitz András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgató-helyettese csatlakozva a kormánybiztos felvetéséhez, úgy fogalmazott, hogy a szövetségnek van a határon túli magyarok lakta területekre fókuszáló programja, amely a következő években ezt a célt is szolgálja majd.

A kézilabdacsarnok előterében leleplezték Ecker Tibor egykori bácsalmási kézilabdázó emléktábláját, aki fiatalon hunyt el, de sikeres sportpályafutása példaként szolgálhat a fiatalabb generációk számára.

Felavatták a munkacsarnok mellett kültéri szabvány kézilabdapályát is, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség épített és ajándékozta a városnak.