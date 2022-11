Hatodik alkalommal hirdette meg a „Magyarország étele” élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Szakgimnázium és Szakközépiskola együttműködésével, a Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal szakmai partnerségével. A jövő év januárjában induló verseny a Petőfi bicentenárium jegyében zajlik, mondhatni megpróbálják összekötni a gasztronómiát az irodalommal.

– Harmadik alkalommal veszek részt a „Magyarország étele” versenyben, ahol elsőre a vadhúsból készült „Gimesi muflon gerincfilé” nevű ételünkkel állhattunk a dobogó harmadik fokára. Idén a szürkemarha hús került terítékre, ám ez sem fogott ki rajtunk. A döntőben, hasonlóképpen mint az elődöntőben a „Szilaj szürke pofahús prés alatt” nevű ételünket készítettük el Pető Mátyás kollégámmal, amit ezüstminősítéssel jutalmazott a neves szakemberből álló zsűri. Ennek okán nem volt kérdés számomra, hogy elindulok a soron következő megmérettetésen. Társamul a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Pottondi Nándort választottam –sorolta Balog Martin.

A két szakács, a versenykiírás szellemében, ami a kiváló minőségű sertéshúsra és a minőségi alapanyagokra, kívánja felhívni a figyelmet, fogott neki az ételük megtervezéséhez.

– A verseny rendezői olyan, maximum négy elemből álló, megújuló, de népszerű, emellett megfizethető ételeket várnak el a nevezőktől, melyek egy átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthetőek legyenek.

Az étel megalkotása során, fontos szempont, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon a tradíció, hazai alapanyagok, illetve megfeleljen mindez a magyar étkezési szokásoknak is. Kiemelt hangsúlyt kell kapjon a feltálalt ételek megjelenése és fantázianeve is, ami Petőfi Sándor életéhez, költészetéhez és az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz legyen köthető. Bár a feladat igencsak feladta a leckét, az ételünk, amiben lényegében a sertés fülétől a farkáig megtalálható lesz majd, már az elkészült, jelenleg a díszítőelemek kidolgozásán munkálkodunk – részletezte Pottondi Nándor.

A versenykiírásnak megfelelően a szakácsoknak december 16-ig kell leadni ételük tervezetét, az elődöntőre januárban kerül sor Felcsúton.

Guinnes rekordot is terveznek

A két szakács nem rejti véka alá, hogy aranyra gyúr a „Magyarország étele 2023” versenyén, ám emellett más álmot is dédelgetnek. – Szeptemberben szakács kollégáimmal a 425 kilogramm összsúlyú, amiből 124 kilogramm volt a faragott zöldség, hidegtálunkkal országos rekordot állítottunk fel. Az étel lényegében világrekord is lett egyben, bár hivatalos bejegyzése anyagi okok miatt nem történt meg. A közeljövő tervei között szerepel, hogy 2023 nyarán tortakülönlegességünkkel írjuk be nevünket a magyar rekordok könyvébe – tette hozzá Balog Martin.