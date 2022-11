– Élve a kormány Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja kínálta lehetőséggel, cégünk is pályázatot nyújtott be vendéglátó egységünk modernizálására. A pozitív elbírálásnak köszönhetően közel negyven millió forintot nyertünk, az összeget tizenötmillió önerővel egészítettük ki. A rendelkezésre álló keretből, az épület homlokzati részén a bejárat jobb és bal oldali felén télikertet építettünk, aminek köszönhetően az őszi és a téli időszakban is elegendő helyünk van vendégeink elhelyezésére, kiszolgálására. A megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazásának fontosságát szem előtt tartva faelgázosító kazánrendszert alakítottunk ki. Emellett a vendéglő konyhájába új eszközöket vásároltunk – sorolta a beruházás részleteit Hodován László, a Kígyósi Csárda tulajdonosa.

A vállalkozás az állami támogatások segítségével az elmúlt néhány évben közel kétszázmillió forintot tudott költeni a vendéglátóegységünk fejlesztésére.

– A koronavírus járvány jócskán rányomta bélyegét üzleti tevékenységünkre. Ennek ellenére az elmúlt öt esztendőben is tudtunk fejlődni. Egyebek mellett megújult a 3500 négyzetméteres alapterületű autóparkolónk, újra cseréltük a konyhatechnológiánkat, kiépült a térfigyelőkamera-rendszer és az európai uniós szabványnak megfelelő játszótér. Ilyen mértékű fejlesztésekre pályázati támogatások nélkül nem lett volna lehetőségünk. A most megvalósuló beruházással együtt közel 200 millió forint jutott a korszerűsítésre, ennek több mint fele állami támogatás. Tervben van a vendégszobák megújítása, a bútorok, a burkolatok cseréje, amit úgyszintén pályázati forrás felhasználásával kívánunk megvalósítani – mondta el hírportálunk érdeklődésére Hodován László.