A Nemzeti konzultáció jelentőségéről is szólt. Elmondta, hogy mint az előző évek konzultációi, a szankciókról szóló Nemzeti konzultáció a kormány és az emberek közös egyetértési platformja, ami arra is szolgál, hogy az emberek véleményét tolmácsolva a nemzeti érdekeket jobban érvényesítse a kormány Brüsszelben. Ezért hangsúlyozta, hogy minél több embernek érdemes kitölteni és visszajuttatni az íveket.

Kövér László arról is beszélt, hogy az Ukrajnában folyó háborút a Biden-kormány vívja Oroszország ellen az ukrán katonák vére által, de hozzátette, hogy ez nem teszi semmissé Oroszország felelősségét a háború kirobbantásában. – Világos, hogy csak az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásai vezethetek a közvetlen béketárgyalásokhoz Ukrajna és Oroszország között. A háborút megelőzendően nemzetközi garanciát kellett volna adni mindannyiunk számára is Közép-Európában, úgy Ukrajna, mint Oroszország biztonságát garantálva. Mindenkinek azon kell munkálkodni, hogy megpróbálja rávenni az Egyesült Államokat és Oroszországot, s így Ukrajnát is a béketárgyalásokra és a haladéktalan tűzszünetre. Minden élet drága és a háború főként a hadban álló feleknek, de Európának és a világ minden részének hatalmas károkat okoz – fogalmazott a házelnök.

A házelnök a kecskeméti fórum előtt szombaton Orosházán járt, a következő állomás Pécs lesz.