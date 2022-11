Szabó Csaba főszervező elmondta, hogy Tázláron kívül, Bodoglárról, Soltvadkertről Csengődről, Bócsáról és a Felvidékről is jöttek baráti társaságok. A csoportok munkáját szakácsok is minősítették, akik a húsfeldolgozás körülményeit, a nap során elkészített ételek minőségét is pontozták. Reggelire hagymás vért és májat készítettek a csapatok, utána pecsenyét, flekkent is sütöttek, majd a klasszikus hurka és kolbász feldolgozással folytatták.

Hogy milyen volt a hangulat? Kiváló! A házi pálinkák mindenhol megadták az alapot a minőségi munkához és persze a jó hangulathoz. Ha a nemzeti italunk kevés lett volna, akkor forralt borral melegítették át magukat a szorgos emberek. Az idő kedvező volt, kellemes 8-10 fokban dolgoztak napközben az emberek.