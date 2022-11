Az egész ország készül a világ egyik legnagyobb költője, megyénk szülöttje, születésének 200. évfordulójára. Petőfi emlékhelyként Félegyháza is számtalan programmal kapcsolódik az országos ünnepséghez. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület is célul tűzte, hogy találkozóra hívja a megye Petőfi nevét viselő iskoláit. A diákokat arra kérték, hogy készítsenek tíz perces rövidfilmet A Mi Petőfink témában. Filmjükben foglalják össze mit jelent a költő alakja 2022-ben azokon a helyeken, amelyekhez valamilyen módon kötődött életében. A film mutassa be, hogy van jelen Petőfi kultusza a település és a nevét viselő iskolák hagyományaiban, szokásaiban, tevékenységében.

A felhívásra Bács-Kiskun megye 7 Petőfi emlékhelyéről érkeztek filmek: Dunavecséről, Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Kiskőrösről, Petőfiszállásról, Szabadszállásról és Szalkszentmártonból – ismertette Kállainé Vereb Mária a közművelődési egyesület ügyvezető elnöke. Elmondta, hogy amikor kiírták pályázatot gondoltak két határon túli településre, Koltóra és Segesvárra, hiszen Félegyházának szoros kapcsolata van a két településsel. Így a diáktalálkozóra a Koltói Petőfi Sándor Általános Iskola és a segesvári Főgimnázium diákjait is meghívták. A segesvári diákok nem tudtak részt venni a találkozón, de beküldték pályamunkájukat – mondta el köszöntőjében Kállainé. Hozzátette, bízik abban, a találkozó jó alkalom arra, hogy megismerjék egymás Petőfi-emlékeit, hagyománytiszteletét. Az ügyvezető elnök szerint a diákok által készített filmekkel a kortársakat is könnyebben meg tudják szólítani, az alkotások által a Petőfi Emlékév eseményei maradandóbbá válnak a diákok számára.