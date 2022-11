Mint Kustár Rozália, a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke hírportálunknak elmondta, ez a jutalom alapú közösségi finanszírozás új távlatokat nyitott számukra is – lehetővé téve, hogy a vásárlók üzleti célok vagy termékfejlesztések konkrét megvalósulására, jó ügyek támogatására lehessenek hatással vásárlási döntéseiken keresztül.

A Dunatáj Közalapítvány – melynek kiemelt céljai közt szerepel a természeti, táji és kulturális értékek megőrzése mellett például egyes veszélyeztetett madár- és növényfajok gyakorlati védelme is – kampányán keresztül most úgy vehetünk részt a madárvédelmi és populációnövelési törekvések elősegítésében, hogy a munka nagy részét szakemberek végzik el helyettünk: telepítik az odúkat a Duna árterébe, azokat karbantartják, sőt a fészkelő lakókról még éves jelentést is küldenek az örökbefogadóknak. Az örökbefogadók a telepített odúkhoz GPS-koordinátát kapnak, azokat bármikor látogathatják – felhívva ezzel is a figyelmet a mesterséges odúk telepítésének fontosságára.

Az odúk nem csupán a költés, de a telelés időszaka alatt is kiemelt fontosságúak lehetnek odúkedvelő madaraink – mint a cinegék, csuszkák, fakopáncsok, egyes vércse és kuvik fajok – számára, hiszen a hideg hónapokban menedékként is szolgálhatnak kis barátainknak a zord időjárás viszontagságai elől.

– Az örökbefogadható odúkat és etetőket ráadásul közalapítványunk munkatársai gyártják hartai kis asztalosüzemünkben, kampányunk bevételéből pedig gépparkunk fejlesztését, valamint a Böddi-szék különleges szikes élőhelyén kialakított látogatóközpontunkba szervezett programokat szeretnénk finanszírozni, melyek közül például a madárgyűrűzésen a kampány kiemelt támogatóit is vendégül látjuk majd jövő tavasszal – mondta Kustár Rozália.